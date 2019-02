Sergio Rossi, presentata la nuova collezione

In occasione del lancio della nuova collezione, Sergio Rossi svela “Sergio”, una nuova linea che offre un’interpretazione audace e moderna dell’eleganza sofisticata del marchio definita da uno stile grafico e incisivo. “Dopo il grande successo globale di sr1, che è ormai nostra icona consolidata, e con srMilano, pilastro del mondo più femminile, sono orgoglioso di presentare un nuovo capitolo della storia di Sergio Rossi: “Sergio”, collezione pensata per la donna moderna di oggi . “Sergio” rappresenta un ulteriore passo di espansione per il brand con cui vogliamo ribadire la nostra grande forza: saper essere dinamici e non aver paura di evolvere, restando però sapientemente fedeli al nostro DNA. Apriamo così le porte del mondo Sergio Rossi a clienti che ci desiderano e richiedono prodotti audaci, con un progetto dinamico ed esuberante che guarda al futuro.” Riccardo Sciutto, Sergio Rossi Group CEO.Rendendo omaggio all’heritage del brand, il mood esuberante e sfrontato di “Sergio” è esaltato dalla reinterpretazione geometrica di un logo degli anni Settanta, stampato all’interno di ogni scarpa. Punte sfilate e tacchi dai volumi importanti sviluppati in un’ampia varietà di altezze sono alla base della collezione, che riflette lo spirito versatile delle donne di oggi, dinamiche ed eleganti.

Le tute colorate sfoggiate sulle piste da ballo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta inspirano le righe patchwork, dal mood retro sporty, che rubano la scena su cuissard, stivali, ankle boot e décolleté realizzati combinando diversi materiali, tra cui nappa, pelle laminata e maglia di cristallo. L’iper decorativismo della moda anni Ottanta riecheggia negli stivali, stivaletti, slipper sr1 e sandali, tutti arricchiti da maxi rouches, le cui forme sinuose sono sapientemente costruite a partire dalla tomaia rivelando l’artigianalità unica di Sergio Rossi. Questi modelli iconici sono resi in materiali speciali, tra cui pelle laminata e vernice, sviluppati in esclusiva dall’azienda per ottenere leggerezza e morbidezza senza paragoni. Riflettendo l’attitude glamour e femminile della collezione, luminosi dettagli gioiello in maglia di cristallo sottolineano le linee sinuose e sensuali dei modelli srMilano, tra cui sling back, sandali e slipper sr1 caratterizzati da un’eleganza senza tempo. La nuova collezione segna anche il debutto di Sergio Rossi nel mondo delle sneaker. Una maxi suola e l’iconico logo “Sergio” stampato sulla linguetta in grosgrain o sul tallone sono i segni distintivi di Extreme, lussuosa sneaker reinterpretata con i codici della stagione come le righe patchwork o le maxi rouches intercambiabili e personalizzabili che decorano la struttura. Con l’obiettivo di continuare ad animare la settimana della moda milanese con esperienze immersive e coinvolgenti, per la nuova stagione Sergio Rossi collabora con l’artista Gary Card, che ha trasformato lo showroom di Brera in una suggestiva fabbrica di calzature, moderna e sofisticata.

Una selezione speciale della nuova collezione sarà disponibile in esclusiva in pre-ordine su sergiorossi.com da sabato 23 Febbraio 2019.