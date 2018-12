Servizi per l'hotellerie, a Napoli la seconda edizione di HospitalitySud

Si terrà a Napoli dal 27 al 28 febbraio 2019 la seconda edizione di HospitalitySud, il format dedicato alle forniture e ai servizi per l’hotellerie e l’extralberghiero. La scelta di Napoli intende dare continuità al successo conseguito nella prima edizione quest’anno a Salerno e rendere protagonista la capitale del Mezzogiorno in virtù dell’ampio bacino di operatori presenti sul territorio, ma soprattutto accompagnare l’attuale crescita record dell’industria turistica nel Sud Italia per il comparto, che si riflette nella maggiore richiesta di forniture e servizi da parte del mondo dell’ospitalità.

HospitalitySud, ideato e organizzato dalla Leader srl dell’imprenditore salernitano Ugo Picarelli, è l’unico appuntamento del Centro Sud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare per titolari, manager, impiegati, consulenti di: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, centri benessere, spa, terme. Gli addetti ai lavori potranno visitare il salone espositivo presso la Stazione marittima per incontrare le aziende e partecipare ai seminari di aggiornamento e di formazione e agli incontri professionali su tematiche di interesse. Le aziende rispondono ai seguenti settori merceologici: abbigliamento professionale; articoli cortesia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; branding, brand reputation, customer relationship, marketing, comunicazione; certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro; design e complementi d’arredo per interno ed esterno; elettrodomestici, elettronica di consumo e climatizzazione; food & beverage; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi e wifi; materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); OLTA On Line Travel Agencies e Metamotori; piattaforme integrate con booking engine e CRO Central Reservation Office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici, sistemi antincendio; servizi finanziari (assicurazioni, banche, circuiti di carte di credito); social media; tecnologie hardware e software di gestione; web advertising, web marketing, web design. L’offerta espositiva di prim’ordine e il ricco programma di seminari e incontri gratuiti a cura di esperti del settore, fanno di HospitalitySud il principale riferimento per tutti gli operatori del settore dell’ospitalità del Centro Sud Italia.