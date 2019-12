Sesderma festeggia i trent'anni e approda in Italia

Franca D.Scotti

Che cosa c’è di più personale e individuale della nostra pelle? Che si differenzia ad ogni livello, da quello superficiale agli strati più profondi, responsabili di specifiche criticità: aging, acne, luminosità, idratazione, cellulite, per citare solo alcune delle problematiche più comuni.

A partire dall’analisi personalizzata della pelle e dall’utilizzo di tecnologie avanzatissime, si è affermato il marchio spagnolo di cosmetica Sesderma, fondato trenta anni fa dal Dottor Gabriele Serrano, pioniere nell’introduzione delle nanotecnologie nei prodotti di bellezza.

Il dottor Serrano è considerato un punto di riferimento mondiale per le sue conoscenze negli studi della pelle, per la sua clinica dermatologica di Valencia, per il suo brand che vanta laboratori di ricerca e sviluppo interni.

“I nostri prodotti contengono umanità, oltre alla tecnologia; questo è dimostrato anche dal fatto che io lavoro in prima persona sulle formulazioni e le testo personalmente”, racconta il fondatore di Sesderma.

Il marchio approda oggi in Italia “L’Italia è il mercato di riferimento della cosmetica mondiale ed è per tale motivo che abbiamo deciso di portare Sesderma in questo paese. Da qui, il brand potrà consolidare in maniera ancora più significativa il suo ruolo di protagonista nell’ambito della skin care contemporanea”, commenta Franz Serrano Evers, direttore della divisione italiana.

L’efficacia dei prodotti Sesderma è garantita dunque, non solo dall’approccio personalizzato, per un “cosmetico taylor made”, ma soprattutto dall’utilizzo di nanotecnologie.

Grazie alle nanotecnologie i prodotti Sesderma riescono a attraversare gli strati della pelle fino al punto necessario e con un grado di penetrazione pari al 90%. Sesderma utilizza nanoliposomi biocompatibili e biodegradabili che garantiscono la massima sicurezza per l’organismo: questi incapsulano nel loro nucleo i principi attivi, vitamine, acido ialuronico, estratto di placenta, retinolo, per poi liberarli grazie a un processo a rilascio controllato, quando raggiungono l’obiettivo che può essere il mitocondrio, il nucleo o la membrana.

Cinque sono le linee con cui il brand debutta in Italia: anti-ossidante, anti-macchia, idratazione, pulizia e ani-aging. In vendita on line su sesderma.it e a breve anche nel canale farmacie a parafarmacie.

Oggi Sesderma è presente in oltre 85 paesi, con circa 700 dipendenti sparsi nel mondo. Nei laboratori di Valencia vengono studiati e sviluppati anche prodotti contenenti fattori di crescita nell'ambito del progetto NEWCOTIANA in collaborazione con l'Università di Oxford, l'Istituto Max Planck e il CSIC spagnolo.

Mediderma, la divisione professionale di Sesderma, sta anche sviluppando prodotti e trattamenti che sfruttano la fototerapia, mentre il prossimo step saranno i dermo-cosmetici dispensati per via orale.

http://www.sesderma.it/