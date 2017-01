Sesso doloroso per lei? Colpa della dispaurenia. Ecco come migliorare il sesso

Dolore durante il sesso: è la "dispaurenia". I consigli per fare sesso senza dolori

Non è così infrequente che le donne provino dolore durante il sesso. Anzi, capita a una donna su 10. Un disturbo che ha un nome ben preciso: dispareunia, tradotto vuol dire ovvero dolore durante il sesso. Un disagio di cui spesso ci si vergogna, ma basterebbe andare da uno specialista per risolverlo. L'esperto studierà nello specifico il caso della paziente che prova dolore durante il sesso e troverà una soluzione personalizzata. Non esiste infatti una cura univoca. Ad approfondire il tema è un nuovo studio pubblicato su Bjog: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology: "Una donna su dieci prova dolore durante e dopo il sesso".





Sesso "doloroso": le cause





Secondo la rivista scientifica questo dolore durante i rapporti sessuali è causato da diversi fattori, sia fisici che psicologici, può essere legata a malattie veneree, patologie genito-urinarie, infiammazioni croniche o a situazioni traumatiche.



Secondo Bjog, la dispareunia si presenta con maggiori probabilità all'inizio e alla fine della vita riproduttiva, cioè tra i 16 e i 24 anni, e durante la menopausa. I dolori possono essere sentiti nella vagina o ancora più profondamente.

Sesso e dolore: differenze tra le donne in base all'età



Nelle donne più giovani possono contare parecchio l’inesperienza e l’ansia con cui ci si avvicina al sesso. In menopausa, al contrario, conta il fatto che la vagina sia meno idratata. La caduta degli estrogeni crea secchezza vaginale, quindi per fare sesso è consigliato usare lubrificanti o creme idratanti genitali.





Sesso doloroso: boom in menopausa

Il problema, però, interferisce con la qualità della vita sessuale: molte donne preferiscono evitare i rapporti per non soffrire. Secondo un altro studio, risalente a un paio di anni fa, tra le donne in menopausa la soglia di chi soffre di dispaurenia sale addirittura al 40%.





Dispaurenia, le diverse tipologie di dolore





A seconda della sede del dolore, la dispareunia può essere superficiale, se i disturbi sono localizzati nel primo tratto della vagina e compaiono anche ai primi tentativi di penetrazione, oppure profonda, se il dolore è associato alla penetrazione completa.

Non solo. Nei casi di dispaurenia bisognerebbe capire prima di tutto se ci sono infiammazioni o infezioni, se il metodo contraccettivo è quello giusto, se esiste un disagio nel vivere il rapporto sessuale.





Cos'è e come si cura la dispareunia

Un’ulteriore causa del problema può essere l’episiotomia, ovvero il taglio del perineo dopo il parto, o ancora l’endometriosi, originata dalla presenza anomala dell'endometrio (il tessuto che riveste la parete interna dell’utero) in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino.