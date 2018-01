Sesso, ecco i trend del 2018. Dalla realtà virtuale al "pegging"

Nel 2017, sulla scia delle informazioni rilevate dalla Global Sex Survey di LELO, sono state delineate una serie di tendenze in ambito sessuale considerate, sino ad ora, taboo; ad esempio, l'esplorazione delle varie sfaccettature del piacere prostatico e una migliore comprensione delle complesse dinamiche relazionali, dall'amore multiplo all'integrazione dello smartphone nelle camere da letto.

Il panorama della sessualità sta cambiando ed è probabile che ci vorranno altri anni affinchè le placche tettoniche dell'identità di genere, della sessualità e dell'uguaglianza si stabilizzino. Di seguito, ecco quindi i primi 5 trend sessuali che dipingeranno questo 2018.

1. Rispetto e Consenso

L'aperta discussione delle accuse di molestie sessuali ha permesso alle donne di difendere il proprio corpo e spazio personale, in una cultura moderna prettamente maschilista. L'auspicio è che gli scandali sorti nel 2017 rappresentino un vero cambiamento epocale negli atteggiamenti, e che il 2018 incoraggerà sempre meno ostilità e sempre più consenso e rispetto.



2. Sex Toy Sonico

Il 2017 è stato l'anno nel quale LELO ha lanciato SONA, un innovativo stimolatore clitorideo che utilizza le onde soniche invece delle tradizionali vibrazioni per portare l'orgasmo ad un nuovo livello. Adesso è il momento più eccitante della storia dei sex toys e SONA si posiziona all'avanguardia: un ''giocattolino'' assolutamente da provare.

3. ''Pegging''

Il ''Pegging'', l'atto in cui l'uomo riceve sesso anale da una donna attraverso l'uso di un dildo allacciato alla vita o alla lingerie, ha riscosso negli anni sempre più consensi, formando una nicchia di fanatici dell'attività. Il 2018 potrebbe essere l'anno in cui si abbattono i taboo e il pegging si fa largo nell'intimità delle camere da letto profumate di vaniglia, allo stesso modo come fece il massaggio prostatico nel 2016.



4. Stampa 3D per Sex Toy moderni

La tecnologia è sempre più concreta e pratica, e il 2018 strizza l'occhio anche a piccanti digitalizzazioni. La stampa 3D è una vera rivoluzione: infatti è possibile semplificare i processi di progettazione e stampa degli oggetti. È questione di tempo per immergersi letteralmente nella propria fantasia grazie alla tecnologia 3D!



5. Realtà Virtuale

Una delle aree tecnologiche più innovative è la realtà virtuale, che dopo molti anni di false partenze e scarso interesse, è improvvisamente esplosa e ha gettato le basi per una rivoluzione nel modo in cui ricaviamo piacere e interagiamo con uno stimolo sessuale.