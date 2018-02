Sesso, i traditori festeggiano il 13 febbraio: il San Valentino degli infedeli

Anche la relazione extraconiugale trova il suo posto d'onore nel calendario: è il 13 febbraio, ovvero il Mistress Day, la ricorrenza dedicata alle coppie clandestine di tutto il mondo. Nato negli USA quasi per scherzo (qualcuno a New York notò un boom di fiori inviati e hotel prenotati proprio in quella data), il Mistress Day è oggi assai comune anche in Italia.

Secondo l’ultimo sondaggio di Gleeden condotto su più di 5.000 iscritti, infatti, il 73% ha candidamente confessato che festeggerà la ricorrenza con l’amante. In hotel o in macchina, all’ora dell’aperitivo o in pausa pranzo, quest’anno 7 uomini impegnati su 10 troveranno il modo di sparire dal radar di mogli e fidanzate per concedersi qualche momento tra le braccia dell’amante.

Lingerie e sex toys: il San Valentino delle amanti è all’insegna del sesso

Se la partner ufficiale riceverà rose rosse e cioccolatini, all’amante spettano regali decisamente più hot. 5 uomini su 10 (52%) regaleranno infatti della lingerie sexy, mentre il 26% addirittura un sex toy. Solo il 12% si impegnerà con un gioiello.

Con l’amante, gli uomini non sembrano andare tanto per il sottile, tant’è che l’89% degli intervistati prevede di fare almeno qualche ora di ginnastica orizzontale in compagnia dell’altra.

Nota curiosa: una piccola percentuale (23%) farà lo stesso regalo ad amante e consorte per non confondersi!