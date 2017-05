Sesso, macché viagra: bastano 3 caffè. La caffeina alleato naturale del sesso

Tre tazzine di caffè al giorno combattono la disfunzione erettile

Problemi con il sesso? Dal caffè la cura contro l’impotenza: fino a tre caffè al giorno rappresentano un anti-flop naturale per il sesso, oltre a essere una dose sicura per la fertilità.

A promuovere le doti benefiche del caffè contro l’impotenza e pro-sesso sono gli esperti della Società italiana di andrologia, sulla base degli ultimi dati discussi al congresso nazionale Sia, che ha avuto sede a Milano Marittima, durante il simposio 'Cucina, salute & benessere'. Spiega Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore all'Università Federico II di Napoli

Caffeina contro la disfunzione erettile: 3 tazzine al giorno aiutano il sesso

"La caffeina è un inibitore aspecifico delle fosfodiesterasi che aumenta la concentrazione del Gmp ciclico 'messaggero' del segnale di vasodilatazione e di rilassamento del tessuto erettile. In pratica, il caffè può agire come un 'viagra naturale', anche se in modo meno esclusivo e selettivo sul pene".

Questo meccanismo, secondo l'esperto, "comporta la riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione erettile in chi consuma fino a tre tazzine di caffè al giorno rispetto a chi non beve caffè o ne beve una quantità superiore".

La caffeina utilizzata come viagra naturale: i consigli per scongiurare il flop in camera da letto

La caffeina va così ad aggiungersi "alle sostanze che favoriscono il benessere sessuale, molte delle quali sono contenute nei cibi della tradizione italiana: la dieta mediterranea, infatti – sottolinea ancora Palmieri - aumenta dal 72% al 95% la quota di spermatozoi sani e di elevata qualità, stando a uno studio italiano discusso durante il congresso".

Oltre a seguire una dieta sana, chi vuole scongiurare il 'flop' in camera da letto non deve trascurare l'esercizio fisico, perché "la sedentarietà è una minaccia per la salute sessuale maschile".

Il caffè aiuta il sesso: ecco perché

Sesso al top? Ecco perchè i bevitori di caffè sono i migliori amanti, secondo la scienza:

Il caffè aumenta la libido femminile: aumentando il flusso di sangue ai genitali, la scienza ritiene che le donne che bevono caffè anche una volta alla settimana possono avere un aumento della libido e sappiamo tutti che una libido sana è il primo passo verso una vita sessuale sana.

Il caffè riduce la disfunzione erettile negli uomini : i ricercatori hanno scoperto che gli uomini che bevono due o tre tazze di caffè al giorno hanno meno probabilità di incorrere nella disfunzioni erettili.

Il caffè rende le persone più atletiche: i l sesso richiede resistenza, giusto? Il New York Times riferisce che "scienziati e molti atleti hanno riconosciuto per anni che una tazzina di caffè prima di un allenamento migliora notevolmente le prestazioni atletiche, specialmente negli sport di resistenza, come la corsa a distanza e il ciclismo"

L'odore del caffè riduce lo stress: p arlando di quel delizioso aroma di caffè, la ricerca suggerisce che semplicemente l'odore del caffè può ridurre lo stress causato dalla privazione del sonno. Persone meno stressate = migliori amanti.

riduce lo stress: p Chi beve caffè è più felice: s tudi hanno suggerito che coloro che bevono caffè sono più felici di quelli che non lo bevono. il caffè effettivamente stimola le ghiandole che scatenano la felicità e avere un partner sessuale felice migliora sicuramente la prestazione.

Il cervello di chi beve caffè funziona meglio: l e persone intelligenti sono gli amanti migliori. Gli scienziati ritengono che il caffè possa mantenere i cervelli più sani (ritardando l'insorgenza di Alzheimer), ma gli effetti temporanei e immediati della caffeina rendono il cervello più "acceso", dandogli una "scossa di risveglio".





Sesso: farlo di piu' rende relazioni piu' forti e rispettose

Se si vuole un matrimonio o in generale una relazione forte e basata sul rispetto allora bisognerebbe fare piu' sesso. Almeno secondo uno studio della York University (Canada), e delle universita' svizzere di Losanna e Friburgo. I risultati sono stati riportati sul quotidiano britannico Daily Mail, insieme al parere di noti sessuologi. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato la vita sessuale di alcune coppie e hanno scoperto che piu' tempo si trascorre in camera da letto migliore e' il rapporto sul lungo periodo. In particolare, lo studio ha scoperto che quando le coppie fanno sesso piu' frequentemente, ci sarebbero piu' dimostrazioni di affetto durante la vita quotidiana, sia fisicamente che verbalmente. "Il sesso ti rende piu' felice, aumenta i livelli di endorfina, facendo arrivare piu' dopamina e ossitocina al cervello", ha spiegato Amanda Pasciucco, terapista americana. "Se si hanno rapporti sessuali con il proprio partner, si e' piu' felici e piu' vicini a loro. Fare sesso - ha continuato - puo' essere il modo migliore per avere piu' intimita' con il partner".