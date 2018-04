Sesso tra donne, ecco perchè è una fantasia solo maschile

Secondo un'indagine Ifop per il sito francese Référence Sexe, pubblicata mercoledì 25 aprile e riportata da Le Figaro, solo il 16% delle donne francesi eterosessuali ha avuto il desiderio di fare sesso con un'altra donna. Un risultato sorprendente secondo Alain Héril, psicoanalista e terapeuta sessuale, autore del libro "Je fantasme donc je suis", in uscita oggi nelle librerie francesi.

"Sono abbastanza sorpreso - commenta Alain Héril - perché in quello che in 27 anni di esperienza posso dire di aver rilevato una percentuale più alta di donne che hanno fantasie sessuali lesbo. Fino ad ora, era persino una classica fantasia femminile, molto comune, e spesso posta immediatamente dietro quella di fare l'amore con due uomini. Secondo questo sondaggio, il corpo di un'altra donna sembra quasi sparire dall'inconscio femminile".

D'altro canto, è molto interessante notare quali sono le fasce di donne in cui questa fantasia resta diffusa, ovvero le donne sotto i 25 anni, quelle senza credo religioso e quelle appartenenti a una categoria socio-professionale elevata. "È interessante vedere - spiega ancora Alain Héril a Le Figaro - che la fantasia riguarda soprattutto le donne liberate da tutte le credenze religiose. Un dato importante, ma non sorprendente, perché stiamo assistendo ad una diffusione delle religioni. Soprattutto quelle monoteiste ritengono che le relazioni lesbiche e l'omosessualità sono tabù". C'è un ritorno dei tabù, quindi, che si traduce anche in fantasie sessuali più aride".

E per quanto riguarda invece le under 25 e le donne in carriera? "Nella prima categoria, la bisessualità, l'omosessualità o la sessualità intergenerazionale sono facilmente ammesse e vi è una minor drammatizzazione dell'omosessualità. Tra le donne che hanno un profilo socio-professionale elevato, invece, vi è un collegamento con una moralità più rilassata, in luce più individuale che collettiva. Queste persone sono abituate a lavorare di più su se stesse, a prendere in considerazione i loro bisogni, senza fare riferimento a una morale collettiva o religiosa, affidandosi a pratiche di psicoterapia o corsi di sviluppo personale".

Che il sesso tra donne sia una fantasia maschile molto diffusa non è invece sorprendente. Perché? "Innanzitutto c'è innanzitutto una dimensione voyeuristica nell'uomo, che tra l'altro in questo tipo di fantasia non viene messo in discussione nella sua virilità. È caricatural, ma vero: con il sesso tra donne è come se l'uomo dirigesse e mettesse in scena. Potrebbe anche avere l'illusione di essere all'origine del desiderio femminile. Anzi, fare l'amore con due donne è l'espressione del suo potere:immagina che loro facciano tutto per lui, senza la concorrenza di altri maschi".