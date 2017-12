Sesso, una coppia su 2 non lo fa. Le cause? Sesso, stanchezza e...

Stress (52%) e stanchezza (45%) portano, soprattutto nelle donne, ad una solitudine emotiva profonda. Tutta colpa dei maschi italiani che tra Natale e Capodanno non trovano il tempo giusto da dedicare alle loro compagne.

Secondo quanto ha osservato Aaron Gigolò (www.aarongigolo.com), attivo ormai da anni nelle principali città italiane e nelle maggiori capitali europee, le donne tra Natale e Capodanno tendono a concedersi di più.

«Ma, paradossalmente, proprio in questo periodo oltre la metà dei maschi italiani riesce a ritagliare raramente del tempo da dedicare alla sua donna» spiega il gigolò romano, che ha voluto approfondire questo tema chiedendo alle donne con cui si è accompagnato negli ultimi giorni di volere svelarne il motivo.

Attraverso un sondaggio realizzato proprio sulle sue clienti, Aaron Gigolò si è infatti calato nella psicologia femminile, un po' come accadeva in «What women want» interpretato da Mel Gibson. Ne risulta che se nel periodo di Natale la passione e` un miraggio il primo colpevole, nel 52% dei casi, e` lo stress, il secondo la stanchezza (45%) ed il terzo il modo inappropriato di relazionarsi all'interno della coppia (38%).

In moltissimi casi il desiderio si è spento nel tempo dando spazio ad una forte sensazione di solitudine, principalmente vissuta interiormente dalla donna che è quindi la prima a soffrire senza trovare soluzioni per esprimersi o sfogarsi. Così un numero sempre maggiore di donne "felicemente" sposate ricorre ai servizi di un accompagnatore professionista.

«I casi sono triplicati negli ultimi 10 anni ed anche negli altri periodi dell'anno a non fare più sesso o a farlo veramente molto di rado è ormai una coppia su 3» puntualizza Aaron Gigolò.

Stress e stanchezza possano colpire indifferentemente sia i maschi che le femmine, senza risparmiare neppure i vip. E vero è infatti che in passato si sono lamentati di scarse attenzioni da parte dei rispettivi «lui» anche sex symbol come Valeria Marini, Belén Rodríguez, Monica Bellucci, Sharon Stone, Brigitte Nielsen e via dicendo. Così come hanno vissuto con disappunto il venir meno degli impulsi sessuali perfino uomini del calibro di Sean Connery, Al Pacino e Alan Delon.

I termini di ricerca «matrimonio senza sesso» sono stati tra i più cercati su Google dagli utenti sposati, con una media di 25 mila ricerche mensili.

Come salvare il proprio matrimonio? "Per una donna la scappatella con un accompagnatore professionista - suggerisce Aaron Gigolò - è la soluzione ideale per non distruggere la coppia. Tale evasione, soprattutto trattandosi di donne, può essere rappresentata anche da una piacevole serata in cui, anche attraverso il semplice gioco della seduzione, o attraverso un dialogo sincero, aperto e senza filtri, ritrovare una perduta sicurezza e capire cosa si desidera veramente."

In molti casi un'esperienza del genere rende le coppie ancora più forti. "Provare attrazione per qualcuno che non sia il proprio partner e decidere di frequentarlo è comprensibile. È una cosa naturale e non significa che la relazione coniugale sia finita", sostiene Aaron Gigolò.