Sette donne su 10 fingono l’orgasmo. Per gli uomini stress da prestazione

“Hai già finito?” nessuna domanda potrebbe essere più inappropriata dopo il sesso, eppure è una frase che viene pronunciata spesso, creando ansie e pressioni per entrambi i partner.

La cosiddetta ”ansia da orgasmo” è il nome del fenomeno che il 40% delle donne e il 38% degli uomini ha provato almeno una volta nella vita, secondo il sondaggio di JOYclub, la community basata sulla libertà sessuale, a cui hanno risposto più di 5 mila persone*.

Secondo il 69% delle donne, questa ansia è dovuta al pensiero di dover raggiungere l’orgasmo durante il rapporto sessuale. Mentre per gli uomini è dovuta alla responsabilità di far raggiungere il massimo del piacere al proprio partner, e è per questo che l’89% degli uomini intervistati considera il sesso meno speciale se il partner non raggiunge l’orgasmo.

La penetrazione spesso non è la soluzione migliore per raggiungere l’orgasmo femminile

L’orgasmo femminile non è uguale per tutte: più di 6 donne su 10 dichiarano di raggiungerlo più facilmente se oltre alla penetrazione si aggiunge anche la stimolazione del clitoride e solo il 30% di loro lo raggiunge attraverso la sola penetrazione. è molto più frequente che lo raggiungano attraverso la stimolazione manuale (58%) e il sesso orale (45%).

Lo scenario per la controparte maschile invece è ovviamente diverso: il 78% degli uomini raggiunge l’orgasmo con i classici rapporti sessuali, seguito dal sesso orale (55%) e dalla masturbazione (43%).

Se c’è stress, ci sono finti orgasmi

Il 19% degli uomini dichiara di essere in ansia dall’idea di non riuscire a soddisfare abbastanza la propria partner.

Invece ben 7 donne su 10 hanno finto l’orgasmo almeno una volta e il 10% lo fa frequentemente. Il motivo? Finire il rapporto il prima possibile. Comunque, il 50% degli uomini pensa che la loro partner abbia raggiunto l’orgasmo.

La masturbazione per raggiungere l’orgasmo è comune tra uomini e donne

Ognuno conosce il proprio corpo meglio di chiunque altro, per questo non ci si stupisce se il 76% delle donne si masturba almeno una volta a settimana e il 7% più volte al giorno. Secondo il 75% delle intervistate, la masturbazione è una garanzia per raggiungere l’orgasmo.

Dall’altro lato invece, l’88% degli uomini si masturba almeno una volta a settimana e il 13% più volte al giorno, raggiungendo quasi sempre l’orgasmo (82%).

Donne e uomini si trovano d’accordo nel dire che l’autoerotismo non può sostituire il sesso con una persona (81%).

Parlando invece di intimità, il 72% delle donne pensa che il sesso può essere piacevole anche senza orgasmo; lo stesso vale per 6 uomini su 10.

La comunicazione è la chiave

I pareri maschili e femminili (rispettivamente l’88% e l’87%) si avvicinano e si trovano d’accordo anche nel dichiarare che la comunicazione è fondamentale per trovare la giusta intesa. Il 76% delle donne e il 72% degli uomini parla spesso e apertamente con il proprio partner dei propri problemi sessuali, dei propri punti di vista e delle proprie preferenze.

*sondaggio condotto tra gli iscritti a JOYclub.