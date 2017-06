Sesso, i 10 sex toy preferiti dalle donne

108, 61, 1, 3. Tombola? No, i numeri relativi all'ultima indagine Durex sulle tendenze sessuali delle italiane, che fanno l'amore in media 108 volte l'anno (circa 2 volte la settimana) e sono soddisfatte per il 61% delle volte, anche se solo 1 mamma su 3 si ritiene pienamente soddisfatta a letto. Eppure, per quanto sacra ed intoccabile, la mamma è prima di tutto una donna, una figlia, un'amica e un'amante. E per renderla felice basta poco, tipo un regalo che non siano le presine o l'ultimo set di padelle in supersconto all'Iper. Idee? Almeno 10.

LUSH

Il più venduto ed amato in assoluto. Si tratta di un ovetto vibrante e vibratore Wi-Fi che funziona con app scaricabile da GooglePlay e Apple Store anche a distanza di chilometri. Perfetto se lui sta a Roma e lei a New York.

Per donne in carriera sempre via per lavoro

WOMANIZER

Il succhia-clitoride n°1 al mondo per venire in meno di un minuto. Potente, maneggevole ed impermeabile, può essere utilizzato in vasca o sotto la doccia per orgasmi lampo.

Per donne sempre di fretta

OH MY RABBIT VIBRATOR

L'ultimo rabbit di 50 Sfumature di Nero ispirato alle vicende di Anastasia e Mr. Grey ma fantastico anche per chi non ha mai letto una riga del romanzo o visto il trailer del film. Con 8 programmi e 12 intensità, è un vero caterpillar del piacere.

Per donne in cerca di emozioni forti

EVA

Il primo vibratore clitorideo con sottili braccioli da agganciare dietro alle grandi labbra per venire anche senza mani.

Per donne multitasking

LUNA BEADS

Un vero bestseller. Utilissime e piacevolissime, queste storiche palline vaginali di Lelo servono a tonificare il pavimento pelvico – e quindi a ridurre l'incontinenza da stress – soprattutto dopo uno o più parti. A tutto vantaggio del piacere.

Per donne attente al benessere e alla salute

VESPER

Inindovinabile quindi graditissimo anche alle più morigerate. Trattasi di un ciondolo in oro, argento o oro rosa che all'occorrenza si trasforma in un vibratore per clitoride, capezzoli, lobi e mille altre zone erogene.

Per donne che hanno diamanti per migliori amici

EUROPE MAGIC WAND

Massaggiatore per il corpo anche detto vibratore wand che assomiglia in tutto e per tutto ad una bacchetta magica. Ideale per rilassarsi dopo una giornata stressante, può essere utilizzato su clitoride, capezzoli, collo, gambe e schiena per un massaggio erotico senza pari.

Per donne frenetiche alla disperata ricerca di relax

SECRET PANTIES

Perizoma sexy con “segreto”: un bullet vibrante da regolare a distanza ravvicinata con un piccolo telecomando wifi. Un grande classico per gli amanti dei giochi erotici in pubblico, ad una festa, ad una cena o a lavoro.

Per donne con qualche scheletro nell'armadio

GIGI 2

Il vibratore g-spot più amato di Lelo in silicone soffice e vellutato, con 8 programmi di vibrazione e testa piatta e ricurva all'insù per andare dritte al punto (g). Un vero (g)entleman.

Per donne esigenti e (punti)gliose

BIG BOSS

Il vibratore classico-realistico più prestante di Fun Factory con oltre 12 programmi di vibrazione e un diametro da far invidia a Rocco per un piacere più che mai concreto e consistente.

Per donne pratiche ed abituate a comandare