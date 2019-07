Sex toys in daytime, la prima volta dell'Italia con MySecretCase

MySecretCase, primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie e leader in Italia nella vendita di sex toys, torna in tv con uno spot firmato da Cookies & Partners e diretto da Luca Lucini. Il regista che ci ha fatto sognare con “Tre metri sopra il cielo”, “L’uomo perfetto”, “Nemiche per la pelle”, “La donna della mia vita” e che ha diretto spot TV di brand importanti come Perugina, Calzedonia, Illycaffè, oggi ci racconta “la sua prima volta con i sex toys”: “Dopo anni di cinema e pubblicità, lavorare per la campagna di MySecretCase è stata per me un’esperienza davvero inaspettata, fuori e dentro il set: il voler affrontare in modo giocoso, leggero e divertente un tema così delicato a livello di comunicazione, credo sia un punto di svolta importante e pieno di valori positivi che abbiamo voluto comunicare attraverso un intreccio di storie delicate e cinematografiche. Insomma, per dirla alla MySecretCase, in questo caso è stato davvero “un piacere tutto mio!”.”

Lo spot di 30” anche quest’anno sotto la direzione creativa di Cookies & Partners, comunica i sex toys come “giochi che liberano la fantasia” e celebra l’amore in tutte le sue forme e a tutte le età - durante una cena romantica, in un weekend fuori porta, in un bagno profumato tutto al femminile e, ancora, durante l’attesa più bella, quella dei futuri genitori.Lo spot va in onda per la prima volta in daytime su tutte le reti Sky (La7d, Cielo), Discovery (Nove, Real Time), Paramount Channel nelle fasce orarie diurne con l’esclusione delle fasce protette e in seconda serata su Mediaset (Rete 4, Italia 1, Canale 5) dopo le 23:00.

La comunicazione avviene attraverso un linguaggio leggero, giocoso e divertente – verbale e visivo – che racconta la quotidianità e che ha sempre contraddistinto MySecretCase sin dalla sua nascita.

La dichiarazione di Norma Rossetti – CEO & Founder di MySecretCase “La scelta di andare in onda nel daytime e durante i programmi più seguiti dai Millennial e non solo, rappresenta un’ulteriore tappa verso uno degli obiettivi che ci ha guidato sin dalle origini: sdoganare i sex toys tirandoli fuori dalle vetrine oscurate dei sexy shop per allinearci ad altri paesi europei come Germania, Danimarca e Inghilterra, dove i gadget erotici non sostituiscono un compagno ma ci danno l’opportunità di scoprire il nostro corpo e di migliorare la vita di coppia. È un traguardo importante per l’Italia che va verso il pieno riconoscimento del benessere sessuale come parte integrante della qualità di vita della persona – come dichiara il Ministero della Salute.”

Francesca Mudanò, Executive Partner e Direttore Creativo di Cookies & Partners dichiara: “MySecretCase è un brand coraggioso. Due anni fa, quando per la prima volta in Italia abbiamo

portato in TV i sex toys, ha affermato senza mezzi termini che le donne non sono oggetti sessuali, ma soggetti dotati di desiderio. Quest'anno abbiamo deciso di raccontare alle coppie che i sex toys liberano la fantasia e che fare l’amore bene ci rende più felici.”

Per avvicinarsi ancora di più ai Millenial MySecretCase ha coinvolto personaggi del mondo dei social e dello spettacolo come Arianna Bertoncelli, speaker di Radio105, Margherita Zanatta, ex Gieffina e conduttrice radiofonica, Diego Brus, attore e reporter di Paramount, Edoardo Mecca, presentatore e youtuber e Erica De Matteis, Miss Universo Italia 2018.

Mercato dei sex toys, focus sulle coppie: E secondo i dati raccolti da MySecretCase, si confermano in crescita gli acquisti dei gadget dedicati alla coppia (40%), con una spesa media di 65 euro e una netta preferenza per i vibratori wireless che attraverso un’applicazione sul telefono permettono di interagire ed entrare in intimità con il partner anche a chilometri di distanza, e gli strap-on dildo, i falli indossabili dedicati alle coppie arcobaleno. Milano si riconferma la città più erotica (20%) seguita da Roma (15%) e Torino (5%) ma sono Bergamo e Napoli nel 2018, le città più in crescita in termini di vendite.

Credits:

Agenzia: Cookies & Partners Executive

Creative Directors: Guido Chiovato, Francesca Mudanò Casa di Produzione: Good Day Films

Executive producer: Michele Buongiorno

Producer: Barbara Brown

Regista: Luca Lucini DOP: Davide Crippa