Sex toys in tv: è in onda il primo spot in Italia. VIDEO

SEX TOYS PER LA PRIMA VOLTA IN TV: È IN ONDA LO SPOT DI MYSECRETCASE.COM



Su Cielo, Real Time, Nove e Dmax va in onda il primo spot italiano di sempre sui sex toys. Firmato da mysecretcase.com, il primo shop online dedicato al piacere delle donne ed il primo in Italia ad aver promosso una nuova idea di sessualità ed intimità, femminile e di coppia, in collaborazione con l'agenzia creativa Cookies&Partners, questo spot è un avvenimento importante che rompe i tabù e fa della donna la portavoce esclusiva di una piccola grande rivoluzione culturale al grido, anzi al sussurro, di: “Vogliamo un mondo in cui le donne non sono oggetti sessuali, ma possono averli tutti”.



UNO SPOT DI DONNE PER LE DONNE



Tra founder, direttore creativo e regista, lo spot è un progetto dalla forte impronta femminile. Qui le dichiarazioni delle sue tre “anime”. Norma Rossetti, founder di mysecretcase.com: “Volevo creare uno spazio intimo, in cui le donne si sentissero a proprio agio e soprattutto non fossero trattate come oggetti sessuali. In una società in cui il sesso e l’educazione sessuale sono ancora un tabù, MySecretCase diventa un'amica con cui condividere la propria intimità”. Francesca Mudanò, direttore creativo e copywriter di Cookies & Partners: “Da sempre siamo attenti e sensibili al modo in cui le donne vengono rappresentate in pubblicità - anche se forse sarebbe più corretto dire “usate”. Di solito infatti si ritrovano a essere oggetti di piacere, anziché soggetti. Un paradigma che è tempo di ribaltare e che coincide perfettamente con la mission di MySecretCase, e cioè quella di far sì che le donne si riapproprino della loro sessualità e del proprio piacere liberamente. Da qui, il messaggio chiave di tutto lo spot. Serena Corvaglia, regista: “La chiave è stata renderlo più vicino possibile alle vere donne. Tutte, non solo quelle più sofisticate e trasgressive, possono usare i sex toys di MySecretCase. Ecco perché le protagoniste sono belle, ma di una bellezza naturale e spontanea”.



ED È SOLO L'INIZIO



Già in onda sulle principali reti di Discovery e su Cielo, lo spot sarà presto anche su Mediaset e La7 a testimonianza di quanto i tempi per una sessualità nuova, libera e consapevole siano maturi. “Piacere tuo”, così MySecretCase si presenta al grande pubblico, invitando le donne a viversi come soggetti di piacere. Fatte le presentazioni, sarà amore a prima vista.



CREDITS



Agenzia: Cookies&Partners

Team creativo: Francesca Mudanò, Isabella Bernardi, Guido Chiovato, Massimo Guastini, Roberto D'Agostin

Regista: Serena Corvaglia

Producer: Barbara Guieu

Casa di Produzione: K48