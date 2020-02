Sex toys per single? Non più. Sono i migliori alleati della coppia

MySecretCase, il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità in Italia e primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie, ha lanciato un vero e proprio sondaggio nazionale sul piacere e quello che ne emerge è uno studio esaustivo sulla vita sessuale degli italiani. Il 40% degli intervistati, per esempio, ha dichiarato di aver utilizzato per la prima una volta un sex toy prima dei 25 anni e il 10% entro la maggiore età: è ormai diventato un oggetto che accompagna gli adolescenti verso un profonda conoscenza di sé e del proprio corpo.

“Con questa indagine abbiamo coinvolto quasi 5000 persone tra i nostri utenti, ma abbiamo anche cercato il sostegno di alcuni social network - utilizzati soprattutto da under 25: purtroppo non ci hanno permesso di diffondere l’indagine su quei canali, e questo dimostra che di lavoro da fare ce n’è ed è tanto” dichiara la founder Norma Rossetti.

Il mercato è decisamente in espansione in tutte le fasce d’età: se nell’ultimo anno è cresciuta anche la percentuale dei senior che si avvicina ai sex toys - il 30% nella fascia 36-50 e quasi il 10% oltre i 50 anni - sono ancora i Millennial gli acquirenti più assidui (62%), grazie anche alla crescente presenza in rete di progetti, ad hoc, dedicati al benessere e all’informazione sessuale per i più giovani: una missione che MySecretCase ha sposato fin dall’inizio con progetti come Millennial Sex. Il 70% dei ragazzi, infatti, cerca online le informazioni legate alla sessualità e solo il 30% si si rivolge a professionisti e consultori. Anche quest’anno Milano si conferma la città più dinamica in termini di vendite ma sono Roma e Napoli le più in crescita al Sud; le più spendaccione del 2019? Modena, Venezia e Verona. E se durante tutto l’anno i toys si riconfermano il regalo più gettonato per la propria anima gemella (65%), il 25% decide, invece, di regalarli ad amici e, il 20% di acquistarli per sé. L’analisi dei dati ci rivela, inoltre, che gli utenti spenderanno mediamente tra gli 80 e i 90 euro e il ben 70% di essi ordina da un dispositivo mobile e lo fa in orario d’ufficio (shh!).

“Questi dati ci confermano che stiamo andando nella direzione giusta. Quando ho fondato MySecretCase gli spazi in rete dedicati all’informazione e al benessere sessuale - con un approccio interattivo rivolto all’utente - erano veramente pochi. Sin dalla nostra nascita ci siamo dedicati a progetti sulla sessualità, coinvolgendo psicologi ed esperti e, di anno in anno, sempre più persone scelgono di utilizzare questi oggetti per vivere, arricchire ed esplorare l’intimità di coppia e che, come diciamo nel nostro ultimo spot di San Valentino, donano la libertà di essere chi vuoi con chi ami.” afferma Norma Rossetti.

Lo spot di San Valentino diretto dal regista Luca Lucini e - anche quest’anno sotto la direzione creativa di Cookies & Partners - è in onda in day time e seconda serata su tutti i canali Discovery, Sky, Mediaset.

Periodo di rilevazione dati: gennaio 2020.

Campione rappresentativo: quasi 5000 persone.