Sharon Stone si iscrive a Bumble. Ma l'app di incontri la blocca

Sharon Stone che cerca l'anima gemella su una app di incontri? Troppo inverosimile! E cosi' - per le troppe segnalazioni che si trattava di un fake - l'applicazione in questione molto utilizzata negli Usa, Bumble, le ha bloccato l'account. L'attrice di Basic Instict, tra le icone mondiali di sensualita', ha subito protestato, raccontando tutto su Twitter. "Hanno chiuso il mio account su Bumble", si e' lamenta l'attrice vincitrice di un Golden Globe e un Emmy, "alcuni utenti hanno pensato che non fossi io!". E poi la preghiera diretta agli amministratori del social: "Vi prego, non lasciarmi fuori dall'alveare!". Stone ha allegato al tweet anche lo screenshot del messaggio di Bumble: "Il tuo account e' stato bloccato perche' abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sulla falsita' del tuo profilo". Bumble, tra l'altro, e' un'applicazione che ha una variante determinante rispetto alle altre dedicate al dating, ovvero devono essere necessariamente le donne a fare il primo passo, a contattare per prime gli uomini, cio' vuol dire che tutte le segnalazioni arrivate agli amministratori provengono da uomini scelti e contattati da una delle donne piu' sexy del mondo.

Naturalmente e' arrivata subito la risposta di Clare O'Connor, direttore editoriale di Bumble, che ha immediatamente riattivato l'account scusandosi per l'errore. Secondo quando riporta il Guardian, l'ultima relazione ufficiale di Sharon Stone sarebbe proprio con un italiano, l'agente immobiliare Angelo Boffa, e alla fine della storia l'attrice avrebbe twittato sconsolata: "Meglio essere un genitore single, non sto piu' sperando in qualcuno". La sua mossa in rete fa pero' pensare che sia gia' pronta ad una nuova storia, tant'e' che a quanto pare il profilo Twitter in seguito al messaggio di protesta contro il blocco di Bumble sia stato letteralmente assalito da proposte di appuntamenti in ogni angolo degli Stati Uniti.