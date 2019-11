Si alza il sipario su il Di Meo Ball. La madre di tutti i balli

Non chiedetegli di portare nessuno, perché non entra neanche uno spillo nel maestoso Palazzo di Serbia, ex sede della nomenclatura del regime di Tito.

E sabato 9 novembre si alzerà il sipario sul diciottesimo più atteso dell'anno. Gli anfitrioni Generoso e Roberto stanno preparando, allisciando, ornamentando la loro “creatura” per il grande evento che si svolgerà nella città imperiale di Belgrado, soprannominata anche la città bianca per via del palazzo reale bianco dove Ira Furstenberg qualche anno fa festeggiò il suo compleanno ( a una signora non è elegante ricordare i suoi anni!). Io c’ero al Ballo di Ira ma i preparativi di Meo non me lo faranno di certo rimpiangere. Ricevimenti in ambasciata, crociera sul Danubio, valzer, insomma un’atmosfera da sogno.