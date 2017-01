Si sente male in bagno, il cane le porta il cellulare e la salva

Renata, 47enne di Pontedera, è stata colta da un malore mentre era sola in casa con il suo cane Dante. E' caduta in bagno e si è messa a urlare: "Sto morendo!". E' stato il suo amato animale, un Beagle di sei anni e trenta chili di peso, a salvarle la vita. Lo ha raccontato lei alla Nazione: "Ha iniziato a dare piccoli colpi al ripiano della televisione in salotto. Sopra c'era il mio cellulare". Il cane è così riuscito a far cadere il telefono a terra e lo ha trascinato per diversi metri fino al bagno, spingendolo sul pavimento con il naso. "Non mi chiedete come abbia fatto – ha aggiunto la donna –. Non è neppure addestrato. Nonostante questo è stato provvidenziale. Sono così riuscita ad avvertire mio marito che è arrivato a casa di corsa e mi ha aiutato".