Sibeth Ndiaye, dal Senegal all'Eliseo. La 37enne che cura l'immagine di Macron

Dopo lo stratega che ha creato il personaggio Macron e dopo l'esperta di risorse umane che è ora alla guida di En Marche!, ecco una nuova figura che emerge sulla scena francese dopo l'elezione del presidente. Sibeth Ndiaye è la collaboratrice che si occupa di gestire l'immagine pubblica di Emmanuel Macron e i rapporti con la stampa. Non lo lascia mai da solo, è sempre al suo fianco in tutte le situazioni pubbliche. Fa anche lei parte della piccola cerchia di fedeli che lo circondano e che lui chiama spesso ‘les enfants’ (i bambini). E' nata in Senegal e ha 37 anni: è divenuta francese a tutti gli effetti nel 2016.



Come ha spiegato in un’intervista a Jeune Afrique, Sibeth Ndiaye ha iniziato a lavorare per il Partito socialista nel 2002, quando Jean-Marie Le Pen è arrivato al ballottaggio delle presidenziali con Chirac. Ha incontrato Macron quando lui era vicesegretario generale della Presidenza della Repubblica e lei lavorava per il socialista Arnaud Montebourg. Non si sa ancora se per lei ci sarà un ruolo nel nuovo governo, ma certo è che ha saputo conquistare i francesi, che l'hanno soprannonimata la "Olivia Pope di Macron", facendo riferimento a un personaggio della serie Scandal abilissimo nel gestire l’immagine pubblica del presidente americano.