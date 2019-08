Silvia Toffanin, addominali e lato b da urlo a 39 anni e dopo due gravidanze

Silvia Toffanin, il fisico in vacanza è uno spettacolo

Silvia Toffanin in vacanza con Piersilvio Berlusconi e i due figli si gode momenti di relax prima di riprendere il programma Verissimo del sabato pomeriggio. La conduttrice 39enne sfoggia un fisico da urlo come mostra il settimanale Chi, frutto di un allenamento costante. La Toffanin infatti è un'amante degli sport e dell'attività fisica, nel tempo libero spesso la si vede praticare diverse discipline, dall'equitazione al kick boxing fino alla palestra e danza.

Attualmente si trova in vacanza con la sua famiglia a Calvi, in Francia, e sfoggia una linea semplicemente perfetta: addominali scolpiti, braccia e gambe toniche, ‘lato b’ scultoreo e perfetto, che sicuramente risente di una dieta bilanciata e duri allenamenti. A 39 anni la Toffanin può ancora sfoggiare un fisico da ragazzina. Silvia Toffanin, nonostante abbia un fisico magro, durante l’ultima gravidanza ha preso ben 28 chili, che però è riuscita a smaltire in poco tempo ritornando a delle forme che hanno fatto letteralmente impazzire i fan.