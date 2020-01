Silvio Berlusconi, Francesca Pascale: "Marta Fascina dorme a Arcore. Ma lui.."

Intervista a Francesca Pascale sugli ultimi gossip della vita privata di Berlusconi

Francesca Pascale, napoletana classe ’85, compagna di Silvio Berlusconi da ormai quindici anni, interviene in un'intervista sul gossip del momento, secondo cui Silvio Berlusconi si sarebbe lasciato distrarre da Marta Fascina, giovane politica originaria di Portici che ha recentemente avuto accesso ad Arcore, dov’è entrata nella cerchia di fidati assistenti del Presidente.

Francesca Pascale sul gossip tra Berlusconi e Marta Fascina

In un'intervista al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Francesca Pascale, che sulla presunta relazione tra il suo Berlusconi e Marta Fascina commenta: "Ache io ho appreso la cosa attraverso i siti, in primis attraverso Dagospia. (Marta Fascina, ndr) è stata messa al fianco del mio Presidente da Lucia Ronzulli. La Ronzulli ha come assistente proprio la Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi, ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore".

Il direttore di Novella 2000 intervista Francesca Pascale sul presunto avvicinamento di Berlusconi con Marta Fascina

Non è inconsueto che questo accada, spiega ancora la Pascale. Da sempre, infatti, Berlusconi lavora a stretto contatto con i suoi collaboratori, e quelli a lui più vicini sono chiamati ad Arcore.

"Silvio dorme sempre da me", ci tiene però ad assicurare Francesca Pascale. "Nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani".

E le voci che vorrebbero Silvio Berlusconi vicino alla deputata Marta Fascina? "Dico solo una cosa: quello che so è quello che ho letto, altro non ho da dire. Per ora. Già, perché se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto".

Chi è Marta Fascina, la politica ora al fianco di Silvio Berlusconi ad Arcore?

La 30enne (nata il 9 gennaio del 1990) alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. La Fascina era stata inserita in due collegi: a Napoli nord figurava alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo, nel collegio Napoli Sud veniva subito dopo Paolo Russo. Prima della sua elezione è stata Press Officer and Public relation specialist presso l'AC Milan. E' laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma e come professione è “public relation specialist".

Il Fatto Quotidiano nel luglio 2018 scriveva di lei: "Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari". E "nei giorni caldi della fiducia a Conte. A tavola c'erano Ghedini, Gianni Letta, i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell'ex premier, a cominciare da Licia Ronzulli. E dinnanzi agli sguardi interrogativi dei presenti, B. ha spiegato: "Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica". Ossia gli articoli scritti sul Giornale.

Attualmente Marta Fascina è deputato di Forza Italia. Segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile Sicurezza del Gruppo di Forza Italia.