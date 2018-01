Simona Corsellini, ecco il nuovo corso della Maison

Simona Corsellini prende le redini della sua azienda e mette la firma sui suoi progetti: la linea di prêt-à-porter donna lanciata nel 2005 diventa “Space Simona Corsellini” mentre la linea couture, la più esclusiva, porterà il nome della designer nella sua forma più essenziale: “Simona Corsellini”.

La designer torna quindi al centro delle sue creazioni e, alla direzione artistica, affianca la gestione manageriale. “Il mio ruolo è quello di guidare lo sviluppo del brand – spiega il Direttore Creativo –. Voglio stare in prima persona vicino alle mie donne firmando col mio nome le collezioni. Abbiamo lavorato molto sull’identità delle linee e col nuovo corso inauguriamo un modo nuovo di raccontare la storia del brand che è anche la mia storia".

Fondatrice e stilista, Simona Corsellini realizza ogni collezione per esaltare lo stile di donne forti ed eleganti, accomunate da un’attitudine contemporanea. Proprio raccontando se stessa ha scelto di fare un ulteriore passo verso la gestione delle due label. Attraverso la sua direzione si rafforzeranno quei valori che da sempre distinguono l’azienda: la creatività Made in Italy unita ad un’estetica decisa e femminile che supera i confini del lusso convenzionale e la scelta di materiali pregiati che rendono unico ogni singolo capo.

“Questo ruolo che mi vedrà impegnata in prima persona, non soltanto sul piano stilistico ma anche nella gestione a 360 gradi della società, è fondamentale per costruirne il futuro nel modo giusto”, conclude il Direttore Creativo, affiancato sin dall’inizio dal marito e CEO Fabrizio Franceschini. La ridefinizione delle linee si aggiunge alla riorganizzazione della struttura, con focus sul core business.

Un piano dall'appeal internazionale per enfatizzare con forza, in primis nei mercati esteri, l'italianità del know-how stilistico e della produzione del marchio, che, attraverso la passione e la dedizione della sua fondatrice, è cresciuto fino a divenire uno stile di vita. In quest’ottica, già nell'anno in corso, sono previsti importanti investimenti per lo sviluppo worldwide. Una strategia che comprende l’incremento del 15% del fatturato annuo, che ad oggi ammonta a 10 milioni di euro, iniziative commerciali mirate, eventi, il potenziamento della presenza sui canali digital e l’apertura di una boutique monomarca a Milano.