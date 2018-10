Sinead O'Connor rivela: mi sono convertita all'Islam. Ora si chiama Shuhada

La cantante irlandese Sinead O'Connor ha annunciato di essersi convertita all'Islam, prendendo il nome di Shuhada. L'artista ha pubblicato una foto su Twitter, con l'hijab a coprirle il capo, ringraziando i fedeli musulmani per il loro sostegno: "Questo e' per annunciare che sono orgogliosa di essere diventata musulmana. E' la naturale conclusione del viaggio di un qualsiasi teologo intelligente. Tutte le scritture portano all'Islam, il che rende tutte le altre scritture superflue". La decisione e' stata condivisa con gioia dall'imam irlandese Umar al-Qadri che ha postato un video della cantante che recita la dichiarazione di fede islamica, la shahadah. "E' cosi' felice!", ha commentato su Twitter. Non e' la prima volta che la cantante affronta pubblicamente il tema della religione: nel 1992 aveva fatto scalpore e suscitato critiche mostrando una foto del Papa in tv, e sette anni dopo si era fatta ordinare prete da una chiesa sconfessata a Lourdes.