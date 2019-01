Single sempre più numerosi in Italia, boom nel 2019

Nei matrimoni che avvengono nella fascia di età compresa tra i 45 ed i 54 anni, già oggi in Italia un uomo su 4 non si è mai sposato ed una donna su 5 arriva nubile. Diminuiscono inoltre quasi di un quarto le unioni di lunga durata che registrano un incremento in quota divorzi, passata dall'11,3% del 1998 al 23,5% a fine 2017. Ad individuare la tendenza e lasciar presagire una propensione del Paese al 'monadismo' è SpeedDate, il noto portale di incontri tra single, grazie ad una analisi effettuata su dati Istat. "Per quanto riguarda i divorzi, poi, il nostro Paese si colloca agli ultimi posti nel ranking mondiale delle unioni matrimoniali", osservano gli analisti di SpeedDate.it. In sintesi, in Italia ci si sposa di meno e i matrimoni durano meno rispetto agli altri Paesi del mondo. La stessa tendenza si ha ormai a livello globale e rispecchia la situazione di una società in radicale e profonda trasformazione, una società dove le persone che si sposano per farlo impiegano più tempo che mai e dove il numero dei nuclei monopersonali sta superando quello delle famiglie in quasi tutti i Paesi del mondo. "Un record che presto sarà raggiunto anche negli Stati Uniti, dove il numero di persone che vivono senza coniuge o partner è salito al 42% lo scorso anno, rispetto al 39% di un decennio fa", ha commentato Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l'esclusiva formula dei viaggi e delle crociere per single e di gruppo.