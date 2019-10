Nike contro Skechers: "Ci copia". La guerra delle sneakers

Nuova puntata nello scontro tra il marchio californiano di calzature Skechers e il colosso Nike, dal tribunale alla difesa mezzo stampa. Skechers ha deciso di acquistare mezza stampa sul New York Times per esporre la sua posizione sulla causa legale in corso legata alla proprietà intellettuale del marchio, come spiega PambiancoNews. Come è scritto sulla pagina di giornale acquistata da Skechers, il marchio californiano è venuto a conoscenza che Nike starebbe notificando ad alcuni retailer che lo stile di alcune sue sneakers infrange dei brevetti di Nike. "Per favore – riporta la pagina pubblicitaria – notate che la causa è stata intentata solo recentemente, e contiene solo accuse non dimostrate. Skechers ha nei piani di difendersi con forza e rispondiamo che nessuno di quei modelli infrange i brevetti di Nike". "Skechers rispetta la proprietà intellettuale degli altri, ma il nostro ben più grande competitor continua ad usare le sue vaste risorse per portare la competizione nell’aula di tribunale piuttosto che sul mercato".

In sostanza, Skechers tenta in questo modo di rivolgersi direttamente ai retailer, rassicurandoli che il brand "sostiene appieno i propri prodotti e certamente difenderà e risarcirà la vostra compagnia se Nike cerca di bullizzare anche voi".