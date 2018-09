Sneaker e felpa, italiani mai più senza: si vestono sempre più sportivi

Italiani sempre più sportivi, e attenti al fitness e al wellness, anche per quanto riguarda i capi di abbigliamento e le calzature. C'è, infatti, soprattutto il successo delle sneaker e delle felpe (in particolare di quelle firmate da brand del lusso) dietro il bilancio positivo del mondo degli articoli per lo sport, che ha chiuso il 2017 con oltre 200 milioni di euro di vendite aggiuntive rispetto all'anno precedente.



A fotografare questo trend è l'edizione 2018 dell'Osservatorio Non Food di GS1 Italy, realizzato in collaborazione con TradeLab, che per il 16esimo anno consecutivo ha monitorato 13 comparti, del settore dei beni non alimentari, raccontando come cambia il paniere degli acquisti extra-alimentari.



Tra negozi fisici, outlet e acquisti sul web, nel 2017 la spesa degli italiani per l'acquisto di articoli per lo sport è arrivata a sfiorare i 6 miliardi di euro, raddoppiando la crescita a valore assoluto rispetto al 2016 (+3,7%) e consolidando un trend positivo iniziato nel 2013 (+2,9% nel quinquennio).



Dall'analisi condotta dall'Osservatorio Non Food di GS1 Italy emerge che il segmento con la migliore performance del 2017 è quello delle calzature sportive, che rappresenta anche il più importante del mondo degli articoli per lo sport, con il 36,3% di quota a valore e con oltre 2,1 miliardi di euro di vendite. Dunque, secondo l'analisi di GS1 Italy, le sneaker sono il fenomeno dell'anno. La dinamica tra innovazione, comodità e contenuto moda, insieme all'aumento dell'assortimento, ha conquistato gli shopper e ottenuto un aumento delle vendite (+4,4% nell'ultimo annuo).



Tra i canali d'acquisto delle calzature sportive il fenomeno più dirompente è il boom dell'e-commerce, che in un anno ha visto crescere il fatturato del 14,5%, raggiungendo una quota di mercato vicina al 12%. Se si analizza il periodo 2013-2017, il valore degli acquisti di calzature sportive fatti sul web mostra una crescita record: +189,3%.



"La presenza di calzature sportive con brand molto conosciuti e diffusi ha generato un ricorso progressivo agli acquisti online, semplificati anche dall'introduzione di app monomarca dove i consumatori trovano prezzi più convenienti e consegne rapide e precise", spiega Marco Cuppini, research and communication director di GS1 Italy.



