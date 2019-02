Social, Cavalli attacca Belen: "Sei invecchiata, fai meno la stupida"

Belen Rodriguez nel mirino di Roberto Cavalli. Il noto stilista, ha postato un commento al vetriolo, davvero inaspettato, sotto una foto della showgirl argentina su Instagram: "Sei una bella donna, incominci a invecchiare e quindi dovresti fare meno la stupida. Sono finiti i tempi della farfallina!".

Il riferimento di Cavalli va alla celebre apparizione di Belen a Sanremo - era il 2012 - quando la conduttrice televisiva sorprese tutti con un suo abito dallo spacco talmente profondo da mostrare il tattoo a forma di farfalla sull'inguine. La Rodriguez (per il momento) preferisce non rispondere al messaggio. E la maggior parte dei fan della modella argentina l'ha difesa schierandosi contro lo stilista.

I precedenti con Chiara Ferragni.

Ma non e' la prima volta che lo stilista si lascia andare a questo genere di frecciatine, Bele'n non e' che l'ultimo bersaglio di Cavalli. Prima di lei, Chiara Ferragni e' stata vittima di un messaggio dello stilista: pochi mesi, infatti, la fashion blogger aveva pubblicato sul suo account Instagram una fotografia insieme al marito Fedez. I due si guardavano innamorati, abbracciati sotto l'albero della galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Sotto l'immagine, il celebre stilista aveva scritto un commento velenoso: "Amore o pubblicita'?". Nessuno dei due aveva risposto.

Ma non e' accaduto solo quella volta. E' gia' successo che lo stilista spendesse parole poco carine per la coppia piu' social d'Italia, quando l'influencer cremonese aveva pubblicato una foto in lingerie per pubblicizzare la marca di intimo Intimissimi. Chiara Ferragni, con un bodysuit attillatissimo di pizzo super sexy, non era piaciuta a Cavalli, che, accanto allo scatto aveva lasciato un messaggio a dir poco acido: "Stai facendo pubblicita' al tuo ombelico.

"Chi ti credi di essere? Sei solo una macchina da soldi. Non c'e' spontaneita' ne' amore in cio' che fai". Fedez commento' il messaggio pensando si trattasse di un fake, ma Cavalli rispose: "Sono proprio io! Famoso e pulito per dire cio' che penso. Siete bravi, vi approfittate troppo di questo gioco che non e' per vendere ma un passatempo per divertire. Poi comprare abiti con nomi roboanti (tipo il mio) con i quali Chiara si fa pubblicita' indossandoli. Brava li indossa bene ma questa volta ha messo il piedino fuori dalla passerella".