Faceapp, l'app che invecchia è virale. Ecco i vip con 30 anni in più. FOTO

Amici invecchiati ovunque, su Facebook e Twitter . Sui social è sbarcato un nuovo tormentone: FaceApp, l'applicazione che può invecchiare (ma anche ringiovanire) i volti. Moda lanciata dai vip oltreoceano, che da giorni intasano la rete con foto che li ritraggono 'splendidi settantenni', l'app è via via diventata un fenomeno di massa con migliaia di scatti invecchiati con un realismo davvero impressionante.



Disponibile per Android e iOS, FaceApp è un applicazione scaricabile sia gratuitamente che - per accedere agli effetti migliori - a pagamento, con costi che variano da 1,99 a 43,99 euro. Tra le funzioni, oltre all'ormai inflazionato 'old-effect', anche trucco, parrucco, sostituzione dello sfondo, filtri per il colore e le sfumature, applicazione di tatuaggi virtuali, cambio di stile e, addirittura, di sesso.



Una volta scaricata l'applicazione, basterà quindi scattarsi un selfie e impostare funzione e filtro che più aggradano come, ad esempio, 'Età' con filtro 'Anziano' oppure 'Giovane'. Tutto qui? Non esattamente. Se il nuovo tormentone social coinvolge infatti decine e decine di nuovi utenti ogni giorno, più di qualcuno inizia a interrogarsi sulla questione privacy: come per ogni app, infatti, è bene ricordare che potenzialmente ogni scatto potrebbe essere archiviato nei server in uso dallo sviluppatore, la FaceApp Inc.