Solo il 19% di donne ai vertici. Allarme sulle aziende italiane

Global Strategy, società di consulenza strategica e finanziaria fondata e guidata da Antonella Negri-Clementi, ha presentato lo scorso ottobre i risultati della decima edizione dell’Osservatorio PMI: sono state identificate 724 aziende Eccellenti, che hanno registrato negli ultimi 5 anni risultati sistematicamente migliori rispetto ai competitor di settore in termini di crescita, redditività e solidità finanziaria.

Dall’analisi è emerso che il 75% delle 724 Eccellenti è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, mentre il restante 25% da un Amministratore Unico, per un totale di 2.369 tra Amministratori e Consiglieri, di cui 1.913 uomini e 456 donne (cioè il 19% del totale).

In particolare, il 57% degli Organi Amministrativi delle aziende eccellenti è costituito esclusivamente da uomini. Nel restante 43% è presente una componente femminile, che però, in molti casi, si limita ad una presenza “obbligata” per le “quote rosa”. Con il crescere del numero di Consiglieri aumentano le Aziende con donne nel CdA ma non la percentuale di donne sul totale degli Amministratori.

Gli Amministratori hanno un’età media di 56,4 anni; in media le Amministratrici donna sono più giovani di 2,1 anni rispetto agli Amministratori uomo (54,7 vs 56,8 anni).

A livello geografico la maggior penetrazione di Eccellenti con presenza di donne tra gli Amministratori e Consiglieri sul totale delle Eccellenti si registra nelle regioni del Nord Ovest (il 50% contro il 43% a livello nazionale) e la minore nel Sud e nelle Isole (18%).

I macrosettori nei quali è maggiore, in percentuale, la presenza di Aziende Eccellenti con almeno una componente femminile nell’Organo Amministrativo sono il Manifatturiero (45%), e i Servizi (46%), il Commercio si attesta al 37%. Nella fattispecie, Meccanica e Alimentari e Bevande sono i settori che più si distinguono.

“Abbiamo recentemente presentato i risultati della decima edizione dell’Osservatorio PMI - dichiara Antonella Negri-Clementi, Presidente e AD di Global Strategy - e ne sono orgogliosa. Abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano un’Italia che cresce in maniera straordinaria. Ho però avuto modo di constatare con rammarico, ancora una volta, la scarsa presenza di donne in posizioni di vertice ed apicali, soprattutto se confrontata con l’universo delle Società quotate, ovviamente più avanti delle altre Aziende in termini di governance e prassi manageriali: ed è un peccato perché ritengo che l’approccio femminile in molte situazioni, per sensibilità, senso pratico e vision, apporterebbe un notevole valore aggiunto e permetterebbe all’economia italiana il salto di qualità che ci porterebbe ai livelli auspicati”.