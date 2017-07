Solo un italiano su 4 ha flirtato almeno una volta in palestra

Gli italiani flirtano in palestra? È proprio questa la domanda a cui Myprotein, brand online di nutrizione sportiva, ha cercato di dare risposta con un sondaggio lanciato sulla sua pagina Facebook e via mail nei mesi di Maggio e Giugno 2017.

La ricerca ha coinvolto un totale di 3.296 partecipanti in tutta Italia, a cui è stato chiesto se avessero mai “flirtato” in palestra e come giudicassero le persone che lo fanno.

Gli intervistati sono stati poi invitati ad esprimere il proprio parere sul migliore e il peggiore modo di “provarci” in palestra, scegliendo da una lista di 10 opzioni.

Dai dati è emerso che soltanto il 24% dei rispondenti ha flirtato almeno una volta in palestra (il 13% delle donne e il 34% degli uomini), mentre più della metà (56%) ha dichiarato di essere stato almeno una volta l’oggetto delle attenzioni dei frequentatori o delle frequentatrici dello stesso centro sportivo.

In base ai dati raccolti, Myprotein ha poi ridisegnato la mappa dell’Italia secondo le abitudini dei gym lovers nazionali.

Nella top 10 delle province dove “ci si allena di meno”, si posizionano:

1. Trento - 100%*

2. Frosinone - 100%

3. Messina - 83%

4. Torino - 79%

5. Lecce - 78%

6. Bergamo - 73%

7. Napoli - 71%

8. Bari - 64%

9. Milano - 60%

10. Roma - 60%

*percentuale di intervistati che hanno ammesso di aver ricevuto almeno una volta delle avances in palestra



Nella top 10 delle province dove ci si allena di più, invece si posizionano:



1. Ancona - 100%*

2. Potenza - 100%

3. Viterbo - 100%

4. Grosseto - 100%

5. Cuneo - 88%

6. Treviso - 86%

7. Barletta-Andria-Trani - 80%

8. Parma - 67%

9. Varese - 60%

10. Ferrara - 60%



*percentuale di intervistati che hanno ammesso di non mai aver ricevuto avances in palestra



Tra i metodi che gli intervistati hanno giudicato come i migliori per provarci tra un esercizio e l’altro, i 3 più votati sono risultati essere:

1. sorridere e fare conversazione (60% di preferenze)

2. dare consigli utili su come allenarsi (11% di preferenze)

3. partecipare agli stessi corsi/lezioni (7% di preferenze).

I 3 votati come i peggiori sono stati invece:

1. fissare insistentemente (42% di preferenze)

2. cercare di impressionare con il proprio fisico (14% di preferenze)

3. fare i complimenti per l’abbigliamento (14% di preferenze)