Sonno, respirazione e cervello. I 3 libri per il benessere (Sperling&Kupfer)

Problemi di sonno? Iniziare la giornata ritemprati, rilassati e pronti ad affrontare il mondo intero è la sensazione che tutti vorremmo provare al risveglio. Un sonno regolare e senza interruzioni rinvigorisce il corpo e ricarica la mente, ci aiuta a prevenire le malattie e a rimanere in forma.

Shawn Stevenson lo ha scoperto quando una malattia ossea degenerativa ha spezzato il suo sogno di diventare un atleta professionista. Concentrandosi su un’alimentazione corretta e su notti di buon sonno ristoratore, Stevenson non ha solo guarito il suo corpo e ottenuto un’ottima forma fisica, ma ha trovato anche la lucidità necessaria per raggiungere i suoi obiettivi lavorativi. In questo volume l’autore ci propone le sue semplici strategie e i suggerimenti per riscoprire il potere di un sonno rigeneratore.

I suggerimenti per un allenamento intenso (ma intelligente), gli esercizi per sciogliere tutte le tensioni e i brevi test per verificare i vostri progressi completano il volume. Dormire meglio ci permette di vivere una vita più intensa e più felice e ci aiuta persino a non accumulare grassi e quindi a essere più sani e meno soggetti ai problemi legati all’invecchiamento.

L’AUTORE

SHAWN STEVENSON si è laureato presso la University of Missouri - St. Louis, dove ha studiato economia, biologia e kinesiologia. È un professionista della salute che ha trasformato la vita di migliaia di persone in tutto il mondo. Ha fondato Advanced Integrative Health Alliance, una società che si occupa di benessere sotto tutti gli aspetti e fornisce i suoi servizi sia a singoli individui sia ad aziende internazionali, e ha creato The Model Health Show, un programma di alimentazione e forma fisica i cui podcast sono tra i più scaricati. È un apprezzato oratore, ha tenuto conferenze al TEDx, in numerose università e organizzazioni.





SONNO FACILE

di Shawn Stevenson

Sperling & Kupfer

Pp. 320 - euro 17,90

Versione ebook disponibile

21 STRATEGIE PER SCONFIGGERE L'INSONNIA

UN PROGRAMMA IN 14 GIORNI PER:

- SVEGLIARSI PIÙ SANI, PIÙ ENERGICI, PIÙ LUCIDI

- RITROVARE IL PESO FORMA

- SCEGLIERE I CIBI E I NUTRIENTI CHE FAVORISCONO IL SONNO

- VIVERE PIÙ A LUNGO