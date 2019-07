Sotheby’s, Nike del ’72 all’asta. Prezzo record a 437.500 dollari

La prima asta di Sotheby’s dedicata alle sneakers ha ottenuto risultati superiori alle previsioni. Martedì un paio di Nike da corsa fatte a mano del 1972 è stato venduto per 437.500 dollari (circa 393mila euro) a New York, superando così la stima più alta di 160mila dollari (142mila euro).

Il modello, che prende il nome di ‘Moon Shoe’, è stato realizzato in 12 pezzi dal co-fondatore del brand dello Swoosh, l’allenatore di atletica leggera Bill Bowerman, per le qualificazioni delle Olimpiadi di Monaco. Il pezzo battuto all’asta, come si legge su www.pambianconews.com, è stato acquistato dal collezionista canadese Miles Nadal.

Le ‘scarpe lunari’ mettono a segno anche un altro record, battendo un paio di Converse indossate dal campione della pallacanestro Michael Jordan durante la finale dei Giochi Olimpici di Los Angeles del 1984, che nel 2017 erano state vendute all’asta pubblica per un valore di 190.373 dollari (circa 171mila euro).