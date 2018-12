Spedire i regali di Natale nell’era digitale

Parenti lontani? Inviare un regalo durante le festività natalizie è una buona idea

Tra qualche settimana sarà Natale, e anche quest’anno molti italiani trascorreranno queste festività con un velo di malinconia. Già, perché quello che per tutti è un periodo di festa da condividere con la famiglia e gli amici, per alcuni nostri connazionali che lavorano o studiano all’estero sarà certamente fonte di tristezza. Alcuni di essi, infatti, non potranno vivere le atmosfere natalizie in Italia ma dovranno accontentarsi di una chiamata su Skype, o di qualche messaggio da parte dei loro cari.

Cosa fare in questi casi? Uno dei gesti di affetto più apprezzati è quello di ricevere un regalo direttamente dalle mani del corriere espresso. Spedire regali nel periodo delle festività natalizie, così, è diventata un’abitudine ormai consolidata per molte famiglie italiane.

Spedire un pacco: l’era digitale e il web accorciano le distanze

È proprio vero: l’avvento del web ha notevolmente ridotto le distanze, se pensiamo soltanto alla possibilità di fare delle videochiamate da ogni parte del mondo. Tutto ciò, soltanto pochi anni fa era impensabile.

La tecnologia non è utile soltanto per comunicare a parole o mostrare il proprio volto mentre si parla, ma anche per inviare un regalo nel periodo delle festività natalizie.





In particolare, sono i servizi di spedizione online, come ad esempio SpedireAdesso.com, che agevolano notevolmente tale operazione e consentono a chiunque di spedire un pacco in pochi click. E, cosa molto importante, tutto questo avviene a dei prezzi davvero convenienti!

Se un tempo era necessario andare all’ufficio postale o portare il pacco presso la filiale più vicina del corriere espresso, oggi tutto si può svolgere comodamente a casa e davanti a un computer.

Pianificare una spedizione, così, è diventata un’operazione facile e perfino divertente. Se l’intenzione è quella di inviare un capo d’abbigliamento, o qualche ghiottoneria che ricorda la terra natìa a chi è lontano centinaia di chilometri, per prima cosa basterà confezionare il pacco, rispettando le buone norme per proteggere gli oggetti. Vale a dire inserendo del materiale da imballaggio che attutirà gli eventuali colpi durante il trasporto.

La prenotazione di una spedizione, invece, avviene selezionando il tipo di pacco da spedire e fornendo alcune informazioni: tra queste spiccano i dati del mittente, quelli relativi al destinatario e le caratteristiche del pacco stesso, come le dimensioni e il peso.

Dopo aver posto l’etichetta di spedizione su un lato del pacco, l’unica cosa che rimane da fare è attendere l’arrivo dello spedizioniere per il suo ritiro, nel giorno e all’ora concordati.

Insomma, la tecnologia aiuta ad alleviare la tristezza di avere un parente lontano da casa, specialmente durante le festività natalizie, anche per quanto riguarda la spedizione di un regalo.

Informazione a pagamento