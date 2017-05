Spopola in Francia il filatore a mano

Commercializzato in Francia da circa 2 mesi, è arrivato il "dispositivo con calmante", anche terapeutico, utilizzato soprattutto per i bambini affetto da autismo.

Il filatore a mano è la nuova tendenza gadget in Francia. Molto diffuso tra i giovani, nelle scuole e nei campi da gioco, è un anti-stress e produce benefici rilassanti. I genitori dei bambini malati di autismo o con disturbo da deficit di attenzione parlano anche di "un modo per aiutare i loro bambini a concentrarsi", mentre altri spiegano che in questo modo si riesce a "incanalare l'energia".

Tuttavia, per ora, non c'è nessuno studio scientifico che mette in evidenza le virtù del tanto decantato filatore a mano.

"E' soltanto un gadget che fa tendenza", ha detto Nathalie Franc, psichiatra infantile presso l'Ospedale Universitario di Montpellier. La Frank stabilisce una "connessione" tra lo stereotipo dimostrato da alcuni bambini autistici e l'idea di sfruttare l'azione rotatoria continua del router per incanalare la loro instabilità di guida.

Uno studio pubblicato nel 2016 sulla rivista Child Neuropsychology mette in evidenza il fatto che l'attività fisica dovrebbe avere un migliore controllo cognitivo nei casi di disturbo da deficit di attenzione con o senza iperattività.

Fino ad oggi il router è quindi un dispositivo di divertimento puro senza proprietà terapeutiche ma con il quale è possibile divertirsi, realizzando una moltitudine di figure, come dimostra l'elevato numero di video sul web.