Starhotel rimodella i suoi prestigiosi Hotels Premium

E In Italia non abbiamo solo i guai di Alitalia e la crescita zero ma, fortunatamente , realtà imprenditoriali positive che credono, fanno profitti e investono.

E’ il caso, ad esempio, di Starhotels.

La catena italiana proprietaria di 29 alberghi e 4100 camere situate nelle migliori città italiane, e pure a Londra, Parigi e New York.

Starhotel rimodella i suoi hotel. Un'offerta ancora migliore

Starhotel si distingue dalla maggior parte delle catene di hôtellerie per la proprietà dei suoi immobili. Questo rappresenta un asset importante che determina la qualità dell’offerta e incoraggia investimenti periodici.

Le costanti ristrutturazioni sono parte imprescindibile della strategia del gruppo guidato da Elisabetta Fabri.

"Starhotels rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità italiana - sostiene Elisabetta Fabri - ci impegniamo ogni giorno per far crescere l’azienda con l’obiettivo di essere il gruppo alberghiero di riferimento per chi ama lo stile italiano. Questo è possibile non solo grazie agli investimenti, ma soprattutto grazie alle persone che di quest’azienda fanno parte come di una famiglia, un vero e proprio capitale umano fatto di passione, professionalità ed empatia.”

Starhotel rimodella i suoi hotel. 12 Starhotels Premium rinnovati

Com questa strategia di miglioramento continuo il 2018 ha visto crescere un ambizioso piano di ristrutturazioni che coinvolge 12 Starhotels Premium e che entro il 2020 si concluderà con un investimento totale di oltre16 milioni di euro.

Tra gli hotel toccati dagli interventi migliorativi più significativi : lo Starhotels Ritz di Milano; sempre a Milano, la lobby ed il bar dello Starhotels Tourist e a Genova lo Starhotels President.

E poi lo Starhotels Excelsior di Bologna, lo Starhotels Michelangelo di Firenze e il Metropole a Roma.

Insomma un restyling di alto livello per offrire la migliore immagine dell’ospitalità italiana.