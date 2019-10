Starhotels Terminus brilla nella più vivace e colorata piazza di Napoli

Dopo essere stato oggetto di un consistente restyling per circa 2,5 milioni di euro che ha interessato le camere e gli altri spazi dell’edificio, Starhotels Terminus torna a brillare sulla piazza della stazione ferroviaria di Napoli. L’intervento di ristrutturazione faceva parte di un corposo piano d’investimenti del Gruppo fiorentino guidato da Elisabetta Fabri incentrato sui dodici Starhotels Premium. Nel periodo 2017-2020 l’investimento complessivo supererà i 16 milioni di euro. “L’investimento si è reso necessario -dice Elisabetta Fabri- per consolidare il trend positivo dei risultati aziendali e per portare avanti il progetto di sviluppo avviato negli ultimi anni”. Il piano d’investimenti ha interessato anche il Terminus che torna a risplendere dopo il restyling che ha interessato la quasi totalità degli spazi interni, come ha affermato il direttore Antonio Lettera (nella foto) nel corso dell’evento annuale di presentazione dei nuovi eventi cittadini. “Da sempre il nostro albergo è impegnato, così come gli altri del gruppo, a trasmettere ai propri ospiti il segreto del vivere all’italiana. Il Terminus vanta una location strategica, di fronte la stazione ferroviaria e le fermate delle linee 1 e 2 della metropolitana, e l’attestamento degli autobus diretti al porto ed al centro che consentono di raggiungere in pochi minuti le principali attrazioni della città”. L’altra chicca della struttura è l’Odeon, il ristorante che si avvale dell’esclusiva partnership con Eataly nel proporre le migliori ricette della cucina tipica napoletana ed internazionale.

Il trend positivo dei risultati aziendali. E’ lusinghiero il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019 approvato nel luglio scorso. I ricavi raggiungono i 208,3 milioni di euro (+5,4% rispetto al 2017), l’utile netto si attesta a 12,3 milioni (+31,4%), l’Ebitda segna il 26,7% del fatturato (+11,7%). “E’ un risultato in linea con le nostre aspettative. Il mercato continua a supportare una visione positiva del futura della nostra industry e Starhotels continua ad investire in modo mirato nel miglioramento del prodotto e del servizio puntando alla qualità di un team sempre più ambizioso”, sottolinea Elisabetta Fabri. La ristrutturazione e la riapertura dell’Helvetia&Bristol, l’elegante cinque stelle nel centro storico di Firenze, testimonia la nostra passione ed entusiasmo per un’ospitalità italiana di eccellenza”.