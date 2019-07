Stefano Accorsi è il padrino della 9a edizione del Social World Film Festival

Sarà Stefano Accorsi il padrino della nona edizione del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del cinema sociale che si svolgerà dal 27 luglio a 4 agosto a Vico Equense. “Una scelta in linea con l’animo del nostro festival -dichiara Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore generale del Social World Film Festival -un attore che da sempre ha abbracciato il cinema di contenuto, di qualità, quello che fa riflette e perché no educa”. Ne è un felice esempio l’ultimo film che lo vede protagonista, “Il campione”, dove veste i panni di un educatore che porta sulla retta via un giovane talento calcistico. Il festival 2019 sarà dedicato a Vittorio De Sica con una retrospettiva, incontri e una mostra fotografica per ricordare l’artista che ha girato in Penisola Sorrentina “Pane, amore e…” di Dino Risi al fianco di Sophia Loren. “De Sica amava questi luoghi e si è sempre dichiarato affascinato da questo litorale”, così Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense A lui verrà dedicata una sala del Museo del Cinema di Vico Equense. Spazio inoltre agli omaggi ai registi Franco Zeffirelli e Bernardo Bertolucci recentemente scomparsi.

Una edizione che segna l’apertura ai nuovi linguaggi e alla tecnologia prestata al cinema con le nuove sezioni competitive dedicata alla realtà virtuale, quella per le opere realizzate in verticale e quelle girate con lo smartphone. Grande attenzione alle opportunità per i giovani con masterclass, incontri, workshop e giurie.

Dopo la conferenza internazionale tenutasi durante il Festival de Cannes, il Social World Film Festival è stato presentato oggi a Roma presso la sala Rocca del Ministero dei Beni Culturali. Sono intervenuti il regista Abel Ferrara (nella foto), che sarà presidente di giuria 2019, il sindaco della città vicana, Andrea Buonocore, il direttore artistico Giuseppe Alessio Nuzzo. Il festival, definito il più emozionante al mondo da Claudia Cardinale, presidente onorario dal 2017, avrà come tema “Viaggio: esplorazione, itinerario, evasione”. “Dedicheremo un focus all’immigrazione, il viaggio inteso anche come speranza -ha affermato Nuzzo- affinché il pubblico del social possa confrontarsi sui temi di scottante attualità”

Oltre a proiezioni, anteprime e momenti di confronto, torna per il quarto anno consecutivo il Mercato europeo del cinema giovane, Young Film Market, che darà spazio e forma ad opere indipendenti di giovani autori. Dal 1 al 3 agosto si parlerà della ricerca delle location in Campania con la Film Commission Regione Campania, delle autodistribuzioni di Mercato, inoltre, vedrà importanti professionisti dell’industria cinematografica, produttori, distributori e registi provenienti da vari paesi, incontrarsi per discutere sulle novità del cinema giovane indipendente. La città costiera si trasformerà in salotto dell’industria cinematografica: dibattiti, conferenze, incontri e video library digitale per offrire on demand centinaia di titoli, tra cortometraggi, documentari, lungometraggi e opere audiovisive indipendenti. Inoltre, la partecipazione garantisce la possibilità che le opere siano selezionate per la proiezione nei tantissimi eventi internazionali organizzati dal Social World Film Festival, che in soli sette anni hanno coinvolto i cinque continenti per 40 eventi in 28 città tra cui Los Angeles, Hong Kong, Shanghai, New York, Seoul, Berlino, Barcellona, Cannes, Parigi, Istanbul, San Francisco, Tokyo, Londra, Lisbona, Sydney, Tunisi, Rio de Janeiro, Budapest.