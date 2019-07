Stella McCartney si allea con Lvmh

Stella McCartney cambia "partner": dopo Kering, ecco Lvmh. Ad annunciarlo è stato il colosso del lusso francese capitanato da Bernard Arnault, precisando che maggiori dettagli del deal saranno svelati a settembre. L’annuncio dell'operazione è arrivato a un anno e mezzo dall’annuncio della chiusura amichevole del rapporto con il gruppo Kering.

Dal 2001 al 2018, partner di StellaMcCartney era stato infatti l'altro gruppo francese del lusso. Nel 2018, la stilista decise pero' di rilevare il 50% in mano a Kering per tornare a essere unica proprietaria del suo brand. Ieri Lvmh ha annunciato di aver rilevato una partecipazione nella casa di moda inglese. Stella McCartney "resterà come direttrice artistica e ambasciatrice del marchio che porta il suo nome, mantenendo una quota di maggioranza", si precisa nella nota di Lvmh. La stilista, inoltre, sarà 'consigliere speciale' di Bernard Arnault, numero uno di Lvmh, in materia di sviluppo sostenibile.