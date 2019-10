Stella McCartney svela la prima pelliccia biologica

Stella McCartney è la prima fashion designer che lancia la prima pelliccia biologica prodotta con l’utilizzo di ingredienti vegetali.

La KOBA Fur Free Fur contiene poliestere riciclato, ma anch’essa può essere riciclata. Questo permette di evitare che si trasformi in rifiuto e che il circolo del fashion venga chiuso che promuove la circolarità della moda. Il 37% delle componenti di questa pelliccia lanciata da Stella McCartney sono vegetali e occorre il 30% in meno di energia per essere realizzata. Non solo: produce oltre il 63% in meno dei gas serra dei materiali sintetici convenzionali.

KOBA è stata creata da DuPont in collaborazione con ECOPEL: integra alla pelliccia DuPont più del 100% dei mono-filamenti polimerici Sorona per offrire un’alternativa soffice, versatile e duratura alla pelliccia tradizionale, nonché la prima pelliccia ecologica biologica sul mercato.

La prima pelliccia nero onice KOBA Fur Free Fur con dettagli Alter-Nappa è stata svelato nel corso della sfilata Estate 2020. A indossarla è stata Natalia Vodianova, seduta in prima fila. La KOBA Fur Free Fur entrerà a far parte delle collezioni di Stella McCartney dal 2020.