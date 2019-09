Stivali, ecco i "must have" per quest'autunno

Finita l'estate, per le donna è iniziata la stagione del "boot hunting". E' caccia agli stivali giusti. La piattaforma di moda Stylight rivela quali sono gli amati trend del 2018 che quest’anno rimarranno in fondo all’armadio e quali invece saranno i nuovi must-have per questo 2019 che vedremo ai piedi di ogni fashionista.

2018

Sock boot? No, grazie

L'amato sock boot era ovunque l'anno scorso, da Vetements a Balenciaga a Fendi è stato il cavallo di battaglia delle vetrine autunnali e le sue prime vittime sono state di certo le celebrities, da Gilda Ambrosio a Kendall Jenner nessuna ha potuto resistere a questo trend, eppure sembrerebbe che il 2019 non sia il suo anno migliore, facendo calare le ricerche del -80% rispetto al 2018.

2019

Chunky lace up boot? Sì, grazie

L'invasione delle Dr. Martens era solo un preludio per quello che sembrerebbe essere il trend N.1 di questo Autunno: Il chunky lace up boot, con una crescita del +90.56% rispetto al 2018 è diventato un vero e proprio fashion icon, d'altronde se lo indossa anche Chiara Ferragni il suo successo è innegabile.

2018

Ciao Ciao biker boot

II biker boot è sicuramente stato uno dei migliori alleati di ogni donna negli ultimi anni, ma purtroppo quest'anno non sembrerebbe riuscire a competere con alcuni dei nuovi trend che hanno da tempo iniziato a farsi largo, intendiamoci rimarrà sempre uno stivale evergreen e siamo certi che tra qualche anno potrà fare il suo rombante ritorno, ma per il momento con un calo del -58.77% nelle ricerche rispetto al 2018 non ci aspettiamo di vederlo sul podio degli Autumn trends.

2019

Cowboy mania

È ufficiale, nel 2019 il country look è diventato un must! Grazie a Isabel Marant e Ganni il camperos (possibilmente di colore bianco) è uno degli stivali più fashion dell’Autunno, anche Fendi l’anno scorso non aveva saputo resistere al trend e ne aveva presentato una versione super logata e meno evidente, certo è che con una crescita del +175% nelle ricerche rispetto al 2018 quest’anno saranno in pochi a resistergli.

2018

Arrivederci Ugg

Non potevamo certamente lasciarlo fuori parlando di calzature Autunno Inverno, una scarpa che ha sempre fatto molto discutere ma che appena indossata ha sempre messo tutti d’accordo: l’Ugg, lo stivale australiano che nasce come scarpa per surfisti è approdato ai piedi di molte it-girls negli ultimi anni e diciamocelo, nel 2018 l’abbiamo visto un po’ più del solito, ma per chi temeva che l’anno scorso fosse l’avvenuta di un suo grande ritorno non deve preoccuparsi, perché le ricerche dell’immortale Ugg boot sono diminuite del -70,43%, quindi per chi non se la sentiva di cadere in tentazione per questa stagione può stare tranquilla.

2019

Benvenuto MOU

Se l’Ugg ha creato un po’ di controversia questo Autunno lo stivale caldo e comodo che farà discutere è l’Eskimo boot: il Mou con il suo aspetto indelicato e le cuciture a vista sembra decisamente prendere piede sulla nostra piattaforma vedendo una crescita del 70.43% nelle ricerche rispetto al 2018. D’altronde questo trend rispecchia a pieno la tendenza del boho chic e del country style, che mixano alla perfezione capi e accessori multietnici.