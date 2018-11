Stress? Come combatterlo con "La saggezza del bradipo". Il libro

SDRAIATEVI, RILASSATEVI E ASSIMILATE TUTTA LA LORO SAGGEZZA CON IL LIBRO PIÙ LENTO CHE ABBIATE MAI LETTO!



Il riordino, l'approccio Hygge e Lagom alla vita, la necessità di essere più felici possono essere mode estenuanti e talvolta frustranti. Ma lo stile di vita di quest'anno offre l'antidoto perfetto a qualsiasi ansia da prestazione: benvenuto nell'anno del bradipo!



I bradipi infatti sono la consapevolezza in azione: contemplativi e concentrati, resistono alla corsa al successo e non si preoccupano di quanti passi ha registrato il loro fitness tracker. Con questo libro puoi imparare a prendere le cose lentamente e seguire i consigli di un vero esperto sul sonno (meglio di una corsa alle 6 di mattina), sul mangiare lentamente (per favorire la digestione) e sul lavorare meglio (lo sapevi che i pigri hanno un QI più alto?). Grazie a quiz, citazioni, consigli di lettura e playlist, scoprirai come vivere la tua vita da vero bradipo.



JENNIFER McCARTNEY, nata in Ontario e laureata alla Glasgow University in scrittura creativa, è un'autrice di bestseller del New York Times. Collabora con diversi giornali, tra cui il Publishers Weekly e Teen Vouge, per i quali ha scritto di utopie, macchine del tempo e viaggi in treno. La saggezza del bradipo è il primo libro pubblicato con



La saggezza del bradipo

Jennifer McCartney

In libreria il 22 novembre, 15 euro, 191 pagine

Illustrato in bianco e nero