Stress, come si combatte? La donna col cibo. E l'uomo? Sesso come anti-stress

Troppo stress? Gli uomini vogliono fare sesso. Le donne mangiano. La ricerca



Che stress! E' uno dei nostri problemi principali e ognuno lo combatte come può. Le donne si consolano con il cibo, mentre gli uomini preferiscono il sesso (e la pornografia). Ecco come uomini e donne combattono e vincono gli attacchi di stress.



Contro lo stress cibo per le donne, sesso per gli uomini



Stress su uomini e donne è uno studio di Louise Liddon della Northumbria University. Ricerca condotta su 347 persone (115 maschi e 250 femmine) presentata alla conferenza annuale della British Psychological Society's Division of Clinical Psychology a Liverpool. Tra coloro che hanno ricevuto forme di terapia psicologica gli uomini hanno espresso una preferenza maggiore per una terapia di gruppo in cui ricevere consigli per le loro preoccupazioni. Le donne scelgono la psicoterapia psicodinamica e amano concentrare la discussione sui sentimenti ed eventi passati. L'uomo chiede una soluzione rapida alla terapia psicologica, la donna vuole parlare dei sentimenti.



Stress, donne e uomini reagiscono così

Uomini e donne rispondono in modo diverso alle situazioni stressanti o di pericolo. Lo dice la ricerca e mette in mezzo il gene Sry, coinvolto nello sviluppo del sesso maschile. E' questo gene che determina la differenza di reazione agli stimoli legati ai momenti di stress.



Stress, cosa cambia tra donne e uomini

Un evento stressante porta a un aumento di pompaggio del sangue, la produzione di adrenalina e l'attivazione delle ghiandole surrenali che secernono catecolamine. La risposta veloce porta a una forma aggressiva, di lotta, o di fuga.

La reazione aggressiva reazione di lotta o fuga allo stress è degli uomini, le donne adottano per lo più una risposta meno aggressiva di amicizia, consolatoria.