Lady Gaga in Atelier Versace al Super Bowl: mega show. Foto

Uno show spettacolare quello di Lady Gaga al Super Bowl di Houston, in Texas, nei 13 minuti di intervallo piu' seguiti del pianeta. Ma chi si aspettava clamorose provocazioni, soprattutto contro il presidente in carica Donald Trump fortemente osteggiato dalla regina del pop, e' rimasto deluso. Lady Gaga ha esordito sul tetto dell'enorme stadio Nrg con la patriottica "Good Bless America" prima di cimentarsi in un'interpretazione di "This Land is Our Land" di Woody Guthrie, pezzo cult dei movimento per i diritti civili, molto in voga dopo il bando di Trump sugli immigrati. Lady Gaga si e' poi letteralmente "lanciata" sul palco, volando assicurata con delle cime in acciaio. Ha dunque concluso la parte introduttiva del suo spettacolo con una citazione del giuramento di fedelta' alla bandiera: "Una nazione sotto un solo Dio, indivisibile, con liberta' e giustizia per tutti", un altro inno all'unita'. Il cielo e' stato illuminato da un mare di droni, bianchi rossi e blu, che hanno ricreato la bandiera americana. Con un medley dei suoi piu' grandi successi, da "Just Dance" a "Poker Face", da "Telephone" a "Bad Romance", la performance e' esplosa in un tripudio di luci, fiamme e colori. Ha entusiasmato i fan, stando alla risposta sui social media, e non ha dimenticato di ringraziare, tra una canzone e l'altra, i suoi genitori.