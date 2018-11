T’a Milano celebra il decennale con un Novembre di grandi successi

T’a Milano, appena promosso Leader della crescita, continua a celebrare il decennale dalla propria fondazione con la vittoria degli International Chocolate Awards, il più prestigioso riconoscimento mondiale nonché l’unica competizione indipendente al mondo che riconosce e seleziona l’eccellenza nella produzione mondiale del cioccolato, aggiudicandosi 2 bronzi nella classifica mondiale con la Tavoletta cioccolato fondente e limone e con la Tavoletta Cioccolato bianco al caramello e sale delle Hawaii.

Questi riconoscimenti vanno a sommarsi ai premi oro e argento ricevuti in questi anni nella categoria Italia/Mediterraneo della stessa competizione.

“Un grandissimo risultato che conferma la nostra strategia fin dalla nascita di T’a Milano: l’estrema attenzione alla qualità dei nostri prodotti, dalla ricerca delle materie prime alla selezione del miglior cacao mondiale; una forte componente di artigianalità , che contraddistingue la nostra lavorazione, che avviene nel nostro laboratorio produttivo in provincia di Milano; il nostro DNA Italiano -e milanese in particolare- declinato in chiave internazionale - dice Tancredi Alemagna, fondatore nel 2008 del marchio T’a Milano insieme al fratello Alberto-.

Un premio che gratifica noi e che dedichiamo ai nostri dipendenti , perché il successo di un’azienda è il successo di tutti coloro che ne fanno parte.

Un riconoscimento che, a 10 anni dalla nostra fondazione, consacra T’a Milano tra i migliori produttori di cioccolato nel mondo!”