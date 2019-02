Tassa soggiorno, Venezia: fino a 31/12 tutti gli ingressi a 3 euro

Dopo Torino, Napoli, Bologna e Milano, anche Venezia sarà prossima ad introdurre la l’imposta di soggiorno. A confermarlo è stato il sindaco Luigi Brugnaro durante la presentazione della stessa, precisando che dalla sua approvazione fino a fine anno “si applicherà la riduzione completa per tutti a 3 euro” indipendentemente dal periodo. Il primo cittadino ha poi precisato che è prevista una rendicontazione periodica delle entrate “assolutamente trasparente” e che le risorse recuperate attraverso questa tassa saranno utilizzate “per la pulizia e per le manutenzioni di agenti di polizia locale che avranno diverse mansioni per sicurezza, decoro, gestione e altro”. Parole che fanno ben sperare in una reale salvaguardia della città, promettendo così quel “ritorno” tanto atteso e sperato da quei locali che, sempre più in quantità, lamentano il forte e gravoso impatto turistico. Pare, infatti, che la tassa abbia il solo valore di tutela del decoro e dell’ambiente locale. Anche perché, chiarisce il sindaco, “non sappiamo quanto saranno i soldi così recuperati, non siamo interessati a fare cassa e non crediamo saranno tantissime le risorse recuperate”. E ancora, concludende: "L'obiettivo è arrivare al 2022 con una gestione degli arrivi e una "prenotabilita'" dei flussi in modo da saper contare quante persone ci saranno periodo per periodo"