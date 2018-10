Temakinho, maggioranza acquisita da Cigierre. Pronte nuove aperture

Svolta per Temakinho, la società capogruppo proprietaria di ristoranti di cucina nippo-brasiliana. Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione, società controllata dal fondo inglese BC Partners che ha in portafoglio catene come Old Wild West e America Graffiti, entra nel capitale con una quota di maggioranza. Oltre a rimanere azionisti, i fondatori di Temakinho Linda Maroli, Santo Bellistri, Francesco Marconi e Fabrizio Pisciotta continueranno a guidare la società. Grazie all'ingresso di Cigierre, Temakinho proseguirà nel piano di sviluppo, che porterà all’apertura di nuovi ristoranti, con un focus su Italia, Spagna, Regno Unito e Francia. Attualmente, Temakinho può contare su 10 ristoranti, a Milano, Roma, Londra, Ibiza e Formentera. Con questa operazioe Cigierre conferma la propria leadership in Italia nello sviluppo e nella ristorazione commerciale organizzata.