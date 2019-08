Tendenze, ecco la top 10 dei capi estivi più instagrammabili

Dopo aver cercato l’estate tutto l’anno, all’improvviso è finalmente tempo di lasciarsi lo stress alle spalle, chiudere il portone di casa e partire per le vacanze. Tutto perfetto se non fosse che fare la valigia è sempre un momento di stress: la check list di cose da portare è lunga e le probabilità di dimenticarsi un capo fondamentale piuttosto alte. A questo si aggiunge il rischio di indossare abiti stropicciati dopo essere stati in valigia per ore e l’annoso problema delle lavatrici da fare al ritorno. Non solo: occorre prestare estrema attenzione all’outfit anche in vacanza perché è proprio l’estate il momento più social dell’anno. Infatti, l’hashtag #summer conta oltre 420 milioni di post, una cifra superiore rispetto a quella delle altre tre stagioni sommate, che si fermano a 305 milioni. Ma quali sono i 10 capi estivi più instagrammabili che non possono mancare negli outfit da sfoggiare durante le vacanze? Al primo posto svettano i #sandals, le scarpe estive per eccellenza regnano sovrane con 5,5 milioni di post e sono state sfoggiate da Chiara Nasti, seguite a sorpresa dal #croptop con 4,2 milioni di post, indossato in una versione scintillante dall’influencer Giulia Valentina, sul podio anche il #caftano con quasi 1 milione di post, capo amato da Alice Campello. Al quarto posto si trova l’#hairband, foulard da intrecciare tra i capelli che totalizza 634mila post e portato da Ludovica Sauer, mentre chiude la top 5 la #minibag con 608mila post, la borsetta scelta da Chiara Biasi. È quanto emerge da un monitoraggio condotto da Espresso Communication per Dressyoucan (dressyoucan.com), startup al femminile protagonista del fenomeno fashion renting, che ha classificato gli hashtag dei più popolari capi e accessori estivi su Instagram.

Ma come fare per avere a disposizione tutti i must-have dell’estate senza spendere cifre da capogiro ed evitando le solite dimenticanze e l’ansia da bagagli? La soluzione esiste ed è la vacanza luggage-light: si parte solo con lo stretto necessario e, grazie al fashion renting, vestiti e accessori arrivano direttamente in hotel, un nuovo stratagemma utile anche per i più sbadati. “Affittare un vestito per le vacanze è semplice e conveniente – spiega Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan – Tintoria, messa a misura, assicurazione e prova gratuita a domicilio sono comprese nel noleggio e tengono lontana qualsiasi preoccupazione. A far sì che il servizio sia unico è poi la possibilità di farsi arrivare i capi direttamente in hotel, una soluzione particolarmente comoda per gli abiti più delicati e voluminosi come quelli da sera. E per rendere ancor più glamour l’estate, fino al 21 settembre chi effettuerà una spesa pari o superiore a 199 euro potrà noleggiare gratuitamente un abito corto, un capo imprescindibile per un weekend estivo con le amiche o in coppia”.

Ma cosa occorre indossare per un perfetto e instagrammabile outfit vacanziero? Ecco la classifica dei 10 capi estivi che spopolano su Instagram:

#Sandals - I sandali dominano con 5,5 milioni di post e sono stati indossati anche da Chiara Nasti: scarpa estiva per eccellenza, dorati o gioiello sono perfetti per una serata elegante.

#CropTop - Vanta 4,2 milioni di post grazie alla sua versatilità: quest’anno, il più ricercato è quello con le paillettes, che ha catturato anche la blogger Giulia Valentina.

#Caftano - Un capo fresco e trasparente, adatto all’estate, che sui social totalizza quasi 1 milione di post, apprezzato da Alice Campello, fotografata in spiaggia con questo modello.

#HairBand - Foulard da intrecciare tra i capelli o a mo’ di fiocco come copri costume che aggiunge un tocco vintage: è stata usato 634mila volte e sfoggiato anche da Ludovica Sauer.

#Minibag - Accessorio pratico che si adatta a ogni outfit estivo che su Instagram ha raccolto oltre 608mila post: a indossarla è stata Chiara Biasi che ha scelto una versione in pelle nera.

#StrawHat - Il cappello di paglia è immancabile con 553mila post, fondamentale per farsi ritrarre nella posa dell’anno: la “hat clasp” lanciata da Nicole Scherzinger.

#BeachBag - Tra i capi più social non può mancare la borsa da mare fotografata 540mila volte; il must è quella di paglia con manici in cuoio indossata anche da Valentina Ferragni.

#BalletFlats - Le ballerine sono perfette per viaggiare comode, ma senza dimenticare lo stile; sono 177mila i post con questo hashtag e questa scarpa è stata scelta da Meghan Markle.

#Slingback - Scarpe del sapore sofisticato, sono la tendenza del momento e collezionano 71mila post; tra le fashion victim che non hanno saputo sottrarsi al trend, Chiara Ferragni.

#Chemisier - Sono 50mila i post del romantico abito: uno bianco sottolinea alla perfezione l’abbronzatura, d’ispirazione, quello scelto da Pippa Middleton.