Tezenis lancia Fashion Underwear. Giulia De Lellis tra influencer testimonial

Lo spirito Young e anticonformista di Tezenis diventa il leitmotiv di una campagna digital con protagoniste le influencer internazionali più in voga del momento.

Giulia De Lellis - The Glamorous, Maffashion - The Trendsetter, Lola Indigo - The Artist, Carolina Carvalho - The Actress, Rita Dakota - The Rocker, Stefanie Giesinger - The Model, Tezenis raggruppa sei bellezze e raccoglie i loro talenti e le loro peculiari caratteristiche.

Una squad ironica e irriverente, dove le sei bellezze di nazionalità differente esprimono tramite la propria verve e il proprio stile inconfondibile i modelli di underwear destinati a diventare il prossimo must in fatto di intimo.

Una serie di capi che si sposa con la personalità eclettica e istrionica dei talent, partendo dalla linea Ophelia, che si caratterizza per l’utilizzo del pizzo e tulle floccato plumetis.

Russian Tale, una linea romantica per chi però non ha paura di osare, si arricchisce di lavorazioni in pizzo e inserti color phard che creano grande contrasto con il nero della base.

E infine Animal Party che si distingue per stampa zebrata di grande impatto, combinata con l’inserimento di glitter argentati sul fondo nero.

Talento, leggerezza e voglia di stare insieme sono i tratti distintivi di questo progetto, che accomuna questa crew di ragazze, così come il sentimento di amicizia universale unisce le girl gang in tutti gli angoli del globo.

La campagna verrà lanciata su tutte le piattaforme digital del brand a partire dal 25 ottobre.

GUARDA GIULIA DE LELLIS PER TEZENIS FASHION UNDERWEAR