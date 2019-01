‘The 100 Most Handsome Face 2018’. Mariano Di Vaio entra nella 'top ten'

L’IMPRENDITORE E ICONA DI STILE PORTA ALTA LA BANDIERA DEL MADE IN ITALY NEL MONDO AGGIUDICANDOSI - COME UNICO ITALIANO PRESENTE - L’OTTAVA POSIZIONE; NELLA CLASSIFICA SUPERA COLOSSI COME DAVIDE BECKHAM (13^ posizione), ZAC EFRON (42^ posizione), CRISTIANO RONALDO (72^ posizione), LIONEL MESSI (98^ posizione) e LEONARDO DI CAPRIO (100^ posizione)



Mariano Di Vaio entra nella classifica internazionale ‘The 100 Most Handsome Face 2018’ che dal 1990 elegge i 100 uomini (e donne) più belli dell’anno.

Il Daily Mail ha già riportato come da classifica la donna più bella del 2018, la modella 17enne Thylane Blondeau; nelle ultime ore invece, arriva la classifica dedicata al sesso maschile. Al primo posto l’attore Jason Momoa ma all’ottava posizione l’italianissimo Mariano Di Vaio che ancora una volta porta alta la bandiera del Made in Italy nel mondo.

L’imprenditore, top influencer e icona di stile nota nel mondo ha così raggiunto un nuovo traguardo. La classifica ‘TC Candler’ che prende il nome dal noto critico cinematografico inglese è ormai un appuntamento fisso e molto atteso col l’inizio del nuovo anno.

Puntuale la dichiarazione del giovane e talentoso, già padre di due figli noti e amatissimi, Di Vaio che direttamente dal Pitti Uomo tramite il suo ufficio stampa dichiara:

“Non riesco a dire quanto sia grato per questo riconoscimento e tutti i premi che ho ricevuto quest’anno da GQ a Forbes. Mi reputo una persona umile con una vita semplice e forse il mio grazie più grande va a tutti gli amici che mi seguono sui social network, la mia seconda famiglia, un dono prezioso per me!”

Si conclude un 2018 importante per Mariano Di Vaio che oltre ai numerosi successi lavorativi con la sua azienda ed il lancio del nuovo brand che porta il suo nome, si è guadagnato l’ingresso nella classifica di Forbes e il premio del magazine GQ, due prestigiosi riconoscimenti internazionali che si aggiungono all’attuale notizia. Un nuovo anno che si preannuncia già indimenticabile.