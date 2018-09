The Cal 2019, il Calendario Pirelli torna a casa:mega festa all'Hangar Bicocca

The Cal 2019, Save The Date: si terrà il 5 dicembre al Pirelli Hangar Bicocca la presentazione del nuovo Calendario Pirelli

Per i suoi 46 anni The Cal torna a casa. Dopo Parigi e New York, il Calendario Pirelli 2019, firmato dal fotografo scozzese Albert Watson, sarà presentato a Milano il prossimo 5 dicembre. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, infatti, la grande festa per la presentazione del calendario più famoso del mondo si terrà quest'anno al Pirelli Hangar Bicocca, luogo sempre più trendy della movida milanese, culturale e non.

Come ogni anno, si preannuncia una serata elegante e sobria, alla quale parteciperanno circa 700 ospiti provenienti da tutto il mondo.

Ancora top secret il nome del presentatore e i Talent presenti, ma quest’anno in molti sperano di incontrare la giovane Julia Garner, protagonista della serie cult Ozark su Netlix e la splendida Gigi Hadid, due delle quattro protagoniste di The Cal 2019, insieme a Laetitia Casta e Misty Copeland.

Poi c’è chi scommette sulla presenza dei protagonisti del mondo Pirelli: dai campioni della F1 ai velisti di Luna Rossa fino a beniamini del pubblico interista. Insomma, per i fortunati che riceveranno l’invito, sarà come sempre una serata da non perdere.