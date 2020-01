The Mall Sanremo: in mostra gli abiti del Festival

Dal 4 al 23 Febbraio The Mall Sanremo, l’esclusivo Outlet del Lusso nel cuore della Riviera dei Fiori, ospiterà The Fashion Side of Festival, una mostra ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo per celebrare i 70 anni del Festival di Sanremo.

Gli archivi del Festival di Sanremo sono ricchi non solo di magnifiche canzoni ma anche di moda e fascino. Sin dalle prime edizioni degli anni cinquanta l'Alta Moda caratterizza e punteggia le serate della gara canora. Se nel 1958 gli interpreti del Festival indossano tutti abiti del catalogo delle Sorelle Fontana, dal 1960 cantanti, vallette e ospiti d’onore scelgono il proprio designer o la propria sartoria di fiducia, portando così in scena capi unici e inimitabili.

Il Festival della Canzone diventa da quel giorno un palcoscenico anche per la moda, una vetrina per le creazioni dei più importanti stilisti del panorama mondiale.

The Fashion Side of Festival racconta i decenni del Festival di Sanremo attraverso gli abiti ed i look che ne hanno fatto la storia. Le teche posizionate all’interno di The Mall Sanremo, corredate da abiti, immagini, video e aneddoti, permetteranno ad ogni visitatore di percorrere un viaggio suggestivo tra passato e presente nel quale musica e moda - due icone e simboli dell’Italia - si mescolano tra loro in un connubio inscindibile di passione e creatività.

The Mall Sanremo - Loredana Bertè (1986)



The Mall Sanremo si fa così promotore di questa preziosa eredità culturale confermandosi non solo luogo di shopping ed eleganza, ma anche di arte e storia. Una realtà che affonda le radici nel territorio a cui appartiene per esaltarne la bellezza in tutte le sue forme.

“Siamo molto orgogliosi di questa mostra” – afferma Giorgio Motta, Direttore di The Mall Luxury Outlets – “la nostra realtà è sempre alla ricerca di iniziative che contribuiscano a rendere speciale ogni momento che i nostri ospiti vivono dentro al Mall e nel territorio circostante. The Fashion Side of Festival è per noi un’importantissima opportunità per condividere con i nostri visitatori bellezza, qualità ed eccellenza, valori cardine che guidano il nostro lavoro di tutti i giorni fino a questa prestigiosissima collaborazione con Rai Pubblicità ed il Festival di Sanremo. Un’occasione importante per riproporre alcune delle canzoni italiane più belle di sempre ed ammirare da vicino creazioni sartoriali che hanno fatto la storia del costume italiano. Musica e moda, infatti, hanno un comune denominatore: l’amore per la bellezza.”

The Mall Sanremo è altresì orgoglioso di essere Main Partner dell’“Opening Sanremo 2020”, che si terrà lunedì 3 Febbraio presso il teatro del Casinò di Sanremo.

L’evento, sviluppato da Rai Pubblicità, è parte integrante dell’innovativo progetto di Rai “Tra Palco e Città”.

Tra gli abiti della mostra saranno presenti quelli indossati da Nilla Pizzi nel 1951, Domenico Modugno nel 1958, Adriano Celentano nel 1961, Mina nel 1961, Mike Bongiorno nel 1966, Iva Zanicchi nel 1974, Anna Oxa nel 1986, Loredana Bertè nel 1986, Mia Martini nel 1989 e da Claudio Bisio e Mahmood nel 2019.